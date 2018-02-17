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Erdoğan'la Bahçeli'nin ittifak görüşmesi

Erdoğan'la Bahçeli'nin ittifak görüşmesi.16028
  • Giriş : 17.02.2018 / 11:07:00
  • Güncelleme : 17.02.2018 / 13:21:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek.

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AK Parti-MHP ittifakında gelişme. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi yaptı. 2 liderin pazar günü Ankara'da buluşacakları öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yarınki görüşmelerinin ardından son rötuşları yapılacak seçim ittifakının ana hatları netleşti. Partilerin tercihlerine göre, tüm ittifak modelleri yasa metnine yazılacak. İsteyen parti, istediği modelle ittifak yapacak. Sistem, isteyene karma ittifak yapmayı da sağlıyor. Buna göre, AK Parti, MHP ile aynı sütunda açık ittifak yaparken, aynı anda BBP ve SP gibi partilerin adaylarını kendi listesinden aday gösterebilecek. İttifak partilerinin ikisine birden aynı anda mühür basılsa da oyların geçerli sayılması çok tartışılacak.

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