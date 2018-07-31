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Erdoğan, Bahçeli ile buluştu

Erdoğan, Bahçeli ile buluştu.15917
  • Giriş : 31.07.2018 / 14:22:00
  • Güncelleme : 31.07.2018 / 14:19:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli ile buluştu.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile saat 13.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buluştu.

Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

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