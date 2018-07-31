Erdoğan, Bahçeli ile buluştu
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile saat 13.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buluştu.
Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.
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