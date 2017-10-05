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Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek!

Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek!.16800
  • Giriş : 05.10.2017 / 10:08:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün kuzey Irak'taki gelişmeleri görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuzey Irak konusunda liderler zirvesi yapmayı planlıyor musunuz?" sorusuna, "Perşembe günü Sayın Bahçeli ile görüşmem olacak. Ondan sonra da duruma göre Sayın Kılıçdaroğlu'na da davet yapmak suretiyle, onun ayrıca bu konudaki kanaatlerini alırım. Bu kanaatleri de pekiştirmek suretiyle, bu noktadaki sürecimizi zenginleştirmiş oluruz." yanıtını vermişti. ilk görüşme bugün gerçekleşecek. Görüşme Beştepe'de saat 13.30’da gereçkeleşecek. Erdoğan,19.30’da ise Başbakan Binali Yıldırım’ı kabul edecek.

TRT

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