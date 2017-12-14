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Erdoğan, Bahçeli ile görüştü!

Erdoğan, Bahçeli ile görüştü!.16028
  • Giriş : 14.12.2017 / 17:05:00
  • Güncelleme : 14.12.2017 / 17:08:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli ile görüştü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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