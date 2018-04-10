Erdoğan, Bakan'ı yanına çağırdı!
AK Parti grup toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklaması sırasında Milli Eğitim Bakanı'nı yanına çağırdı.
Muhabirlerden biri "Bakanı neden yanınıza çağırdınız?" deyince Erdoğan, "Özele girmeyin." diyerek gazeteciye kızdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularına cevap verdi. Milli Eğitim Bakanı'nı neden yanına çağırdığının sorulması üzerine Erdoğan, "Özele girmeyin, genelde kalın" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasına kısa bir süreliğine ara vererek Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ı yanına çağırdı. Bakan Yılmaz ile bir süre konuşan Erdoğan daha sonra konuşmasını tamamladı. Daha önceki grup toplantılarında çeşitli defalar Bakanlara anlık talimatlar veren Cumhurbaşkanı ilk kez konuşmasına ara vererek bir Bakanı yanına çağırması merak konusu oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı sırasında İsmet Yılmaz'ı yanına çağırdı. Konuşmasının sonlarına doğru 'İsmet Bey, bir dakika sizi buraya alayım' diyen Cumhurbaşkanı, konuşmasına ara vererek Bakan Yılmaz ile kısa bir süre konuştu. Erdoğan, daha sonra grup konuşmasına kaldığı yerden devam etti.
Cumhurbaşkanı daha önceki grup toplantılarında kimi zaman Bakanlara anlık talimatlar vermiş, kimi zaman da kendisi için şiir okuyan çocukları kürsüye davet etmişti. Erdoğan'ın bugün ilk kez bir Bakan'ı yanına çağırması merak konusu oldu.
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