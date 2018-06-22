Erdoğan, bakanlık sayısını açıkladı
Yeni sisteme ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlık sayısının 16'ya düşürüleceğini açıkladı ve Dışişleri ile AB Bakanlığı'nın birleştirileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Senatosu’nun Türkiye ile ilgili F-35 kararı için, “Alternatiflerini de üretiriz. Oradan olmazsa bir başka yerden olur, daha da olmazsa kendi uçağımızı üretiriz” dedi. Bu kararın ABD Başkanı Donald Trump’tan döneceğine inandığını da belirten Erdoğan, aksi tutumun Amerika’nın kaybına olacağını savundu.
Erdoğan, İstanbul’da yapımı süren 3. Havalimanından katıldığı ATV ve A Haber ortak yayınında şu mesajları verdi:
NE FARKIN VAR BOMBALAYANLARDAN
“(Muharrem İnce) ‘Sarayı başına yıkacağım’ diyor. Bu saray kimin? Benim mi? Bu saray milletin. Bu sarayı geldiler bombaladılar. Kim bombaladı? FETÖ’cüler. Demek ki sen de o bombalayanlardansın. O çevrede 29 şehidimiz var, yaralılar 36. Ne farkın var senin onlardan?
KANDİL SALT KANDİL DEĞİL, SİNCAR VAR
Bir hafta olmadı daha, 20 uçakla 10 noktayı istihbaratımızın verdiği koordinatlar çerçevesinde vurduk. Başarılı bir operasyondu ama Temel Efendi ‘Boş dağları vuruyorsunuz, vuracaksın...’ Geçen yeni bir operasyon yaptık. Bu operasyonda da istihbaratımız bunların lider kadrolarını toplantı halinde oluşlarının bilgisini verdi ve onları toplantı halinde uçaklarımız vurdu ve 35 lider kadrodan bunların adamı öldü, etkisiz hale geldi. Arada bir tane daha oldu operasyon ve bu operasyonlar devam ediyor. Bay Muharrem biz bununla ilgili ne İran’dan izin aldık ne ABD’den izin aldık, biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz, kaldı ki bir çok yerde de İran ile zaten ortak hareket ediyoruz.Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Kandil salt Kandil değil, burada Sincar var. Yine Irak merkezi yönetimiyle de irtibatımız devam ediyor, temenni ederim de onlar bu yükü sırtımızdan alırsa çok daha kolay olacak, İran bu yükü sırtımızdan alırsa yine çok daha kolay olacak.
Fırat’ın doğusu ve batısında iki operasyon ağımız var. Batısında bu işleri ağırlıklı Rusya ile yürütüyoruz, doğusunda da ağırlıklı olarak koalisyon güçleriyle yürütüyoruz, batıda İran da bizimle birlikte bulunuyor. Afrin’de 12 gözetleme noktasını kontrolümüze aldık, bizde. Aynı şekilde Mümbiç’te de devriye sistemi başladı, zırhlı taşıyıcılarımız bayrağımızla orada. 90 günlük yol haritası başladı, bize verilen söz, PYD ve YPG boşaltacak, oranın gerçek sahibi Araplar oraya yerleşecek. Çünkü oranın yüzde 90-95’i Arap. Afrin, Cerablus, El Bab, bu bölgede 200 bin kişi Türkiye’den döndü, biz onlara yardımcı oluyoruz, okullarında hastanelerinde. Mümbiç’te de yine dönenler olacak, biz onlara da her türlü desteği vereceğiz. Diplomatik olarak en başarılı olduğumuz konu Rusya ile yürüttüğümüz, Putin ile aramızdaki hukuk, başarılı bir süreç var. Yine Amerika ile de yine başarılı bir şekilde sürüyor, İran’la yine bu süreci devam ettiriyoruz. Bu başarılı diplomatik ve operasyonel adımlar aynı kararlılıkla devam edecek.
Amerika’daki Senato F-35’lerle ilgili bir karar aldı. Nedir, dediler ki böyle böyle, bu sözleşmenin iptali… 800 milyon dolar ödemişiz, uluslararası bir ahlak var, uluslararası bir hukuk var. Ben bu işin onların arzu ettiği gibi olacağını zannetmiyorum ve bunun Sayın Trump’tan döneceğine inanıyorum. Bununla dünya durmuyor. Biz bununla ilgili alternatifleri de üretiriz ama Türkiye senin NATO’da stratejik müttefikin, stratejik ortağın olan Türkiye’ye karşı bu tür bir yanlışa Amerika’nın tevessül etmesi, bir defa Amerika’nın kaybınadır. Biz Türkiye olarak şu ana kadar kararlılığımız neyse bundan sonra da bu kararlılığımızı gösteririz. Oradan olmazsa bir başka yerden olur, daha da olmazsa biz kendi uçağımızı üretir hale de geleceğiz. Şu anda onun da çalışmalarını yapıyoruz. İHA, SİHA’nın yanında bir başka dev uçağın üretimini de gerçekleştiriyoruz, 4.5 ton ağırlığında bir uçak, 1.5 ton bomba taşıma özelliğinde, yine insansız. Buraya nasıl geldi. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında yeni sistemi anlattı
VATANDAŞLIKTA TUTUCU DEĞİLİM
Ben bu noktada tutucu değilim. Vatandaşlık mı istiyor, yapalım, güvenlik soruşturmasını yapalım uygunsa verelim, bundan niye çekinelim. Bu şekilde yüzlerce binlerce kişiyi vatandaş olarak aldık. Bu neyi getiriyor, Türkiye’nin uluslararası camiada gücünü ortaya koyar, kendine güveniyor, kapısını da açıyor diye. 3.5 milyon Suriyeli’yi, 500 bin Irak’lıyı biz çatımız altına almadık mı, aldık. Rusya, Almanya ve Suudi Arabistan’a teklifte bulundum, gelip destek verin, biz bu insanlara güvenli bölge olarak ilan edilecek, bu kuzey Suriye’de olabilir, konutlar yapalım, yerleştirelim, fikir çok iyi dediler, Merkel destek vermeye hazırım dedi, ama hadi adımı atalım dediğimizde olmadı. Türkiye güçlendikçe biz bunları çok daha kolay halledeceğiz.
Belediye başkanlığını CHP’lilerden aldım. Aldığım zaman çöp dağları vardı. Sular akmıyordu, gazeteler maske dağıtıyordu hava kirliliği için. Haliç’ten geçmek mümkün değildi. CHP’nin belediye başkanı olan Ümraniye’de çöplük patlamıştı. 39 vatandaşımız ölmüştü. Bunlar hangi yüzle vatandaşın karşısına çıkıyor. Göreve başladığımızda doğalgazın ulaştığı yer 50 bin metreküp ya da 50 bin aileye doğalgaz dağıtımı vardı. Ben görevden ayrıldığımda bu sayı 1 milyon 200’e çıkmıştı. Benim vatandaşımın banyo yapma imkanı ortadan kalkmıştı. Kimden aldım CHP’den. 2.5 milyar dolar borçla aldım. Biz çevreciyiz. Biz bunlar gibi değiliz. Bunların ufku yok, atacağı adım yok. Bu anlatılanlar boş değil.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Akşener, İstanbul mitinglerini iptal etti
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul mitinglerini iptal etti.
Bahçeli'den seçim mesajı: Milat olacak!
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 24 Haziran seçimleriyle ilgili mesaj yayınladı.
Başbakan: Muhalefetin gizli ortağı PKK
Başbakan Binali Yıldırım, dörtlü ittifak ile ilgili sert sözler sarfetti.
Kılıçdaroğlu: Kira stopajını kaldıracağız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim vaatlerini sıraladı.
İnce: Seçilirsem 100 TL zam yapacağım
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, yardımları keseceği iddiasına yanıt verdi.
Perinçek: Muhalefeti ABD bir araya getirdi
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, muhalefet ile ilgili çarpıcı bir iddiayı dile getirdi.