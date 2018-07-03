Erdoğan, Barzani ile görüştü
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanlık ofisinden kritik görüşmeye dair açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Neçirvan Barzani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
IKBY Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Barzani'nin 24 Haziran'daki seçimlerden elde edilen başarıdan dolayı Erdoğan'ı ve partisini tebrik edip başarılı olması temennisinde bulunduğu belirtildi.
Açıklamada görüşme sırasında Erdoğan ve Barzani'nin, Türkiye ile IKBY arasındaki ilişkilerin önemine değinip, ikili ilişkilerin her konuda kalkındırılmasına vurgu yaptıkları kaydedildi
TRT
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