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Erdoğan, Barzani ile görüştü

Erdoğan, Barzani ile görüştü.14919
  • Giriş : 03.07.2018 / 08:37:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barzani ile görüştü.

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Büyüyen Beşik

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanlık ofisinden kritik görüşmeye dair açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Neçirvan Barzani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

IKBY Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Barzani'nin 24  Haziran'daki seçimlerden elde edilen başarıdan dolayı Erdoğan'ı ve partisini  tebrik edip başarılı olması temennisinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada görüşme sırasında Erdoğan ve Barzani'nin, Türkiye ile IKBY  arasındaki ilişkilerin önemine değinip, ikili ilişkilerin her konuda  kalkındırılmasına vurgu yaptıkları kaydedildi

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