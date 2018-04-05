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Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti!

Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti!.19086
  • Giriş : 05.04.2018 / 13:25:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik görüşme. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti.

Zaman Gazetesi yazarları için karar verildi

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