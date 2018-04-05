Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti!
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik görüşme. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti.
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Kılıçdaroğlu, Afrin operasyonuna destek veren sanatçılara tepki gösterdi.
Erdoğan, İran lideri Ruhani ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ruhani ile bir araya geldi.
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