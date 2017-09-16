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Erdoğan, Başbakan'la 2,5 saat görüştü

Erdoğan, Başbakan'la 2,5 saat görüştü.19086
  • Giriş : 16.09.2017 / 19:49:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile 2,5 saat görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEOG konusunun da görüşüleceği kabulü bugün yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı Beylerbeyi'ndeki Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam katıldığı bir televizyon programında TEOG'un kaldırılması gerektiğini söylemiş, bu konuyu Başbakan Yıldırım'la görüşeceğini dile getirmişti. Bugün saat 15.00'te biraraya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın görüşmesi sona erdi. 2.5 saat süren kritik görüşme sonrası bir açıklama yapılmadı.

BAŞBAKAN YILDIRIM BAKANLA GÖRÜŞTÜ

Bu arada Başbakan Binali Yıldırım'ın görüşme öncesi Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan TEOG konusunda telefonla bilgi aldığı öğrenildi. 

ERDOĞAN: TEOG'UN KALDIRILMASI LAZIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün katıldığı canlı yayında şunları söylemişti: "Ben TEOG olayını istemiyorum ve bunu da artık yanlış buluyorum. TEOG'un kaldırılması lazım. Biz TEOG'la mı geldik? Ne TEOG vardı, ne bir şey vardı. Okursun, sene içinde notların bellidir, bu notlarınla beraber yürürsün. Gelirsin üniversite sırasına, orada da girersin üniversite imtihanlarına. Üniversite imtihanında da sosyalde, sayısalda başarı durumun neyse bu başarıya göre girmen gereken yer nereyse girersin."

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