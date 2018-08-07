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Erdoğan başkanlığında kritik toplantı

Erdoğan başkanlığında kritik toplantı.13693
  • Giriş : 07.08.2018 / 16:11:00

Savunma Sanayii İcra Komitesi Erdoğan başkanlığında toplandı.

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24 Haziran seçimlerinin ardından değişen sistemin ardından ilk kez gerçekleştirilecek Savunma Sanayii İcra Komitesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 14.50'de başladı. Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin "100 Günlük İcraat Programı"nda yer alan savunma sanayisine ilişkin 45 projenin ele alınması bekleniyor. Son olarak mart ayında yapılan toplantıya Başbakanlık Müsteşarı olarak katılan Fuat Oktay bu toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Genelkurmay Başkanı olarak katılan Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı, Savunma Sanayii Müsteşarı olarak katılan İsmail Demir de Savunma Sanayii Başkanı olarak yer alıyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de ilk kez Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısına katılıyor.

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