Facebook Twitter Rss

Erdoğan, Baykal için aradı!

Erdoğan, Baykal için aradı!.14919
  • Giriş : 23.01.2018 / 10:48:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Geçtiğimiz aylarda beyin kanaması geçiren ve Almanya'da tedavisi devam etmekte olan eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan harekete geçti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, halen Almanya'da tedavi gören Baykal için kızı Aslı Baykal'la bu akşam telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP Antalya Milletvekili Baykal'a geçmiş olsun dileklerini tekrar ilettiği ve Münih'teki fizik tedavi süreciyle ilgili bilgi aldığı kaydedildi.

NTV

AB'nin açıklamasına Külliye'den yanıt

9 ilde FETÖ baskını

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

AB'nin açıklamasına Külliye'den yanıt

AB'nin açıklamasına Külliye'den yanıt

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Afrin operasyonu ve AB ile ilgili açıklama geldi.

Erdoğan kritik toplantıya katılıyor

Erdoğan kritik toplantıya katılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güvenlik Değerlendirme Toplantısına katılacak.

 

Dışişleri Bakanı devreye girdi

Dışişleri Bakanı devreye girdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BMGK ile ilgili açıklama yaptı.

Başbakan'dan Afrin mesajı!

Başbakan'dan Afrin mesajı!

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin'e düzenlenen operasyon hakkında konuştu.

 

HDP'nin genel başkanı belli oluyor

HDP'nin genel başkanı belli oluyor

Halkların Demokratik Kardeşliği partisi eş genel başkanları belli oluyor.

Savcılık HDP'li iki vekil için inceleme başlattı!

Savcılık HDP'li iki vekil için inceleme başlattı!

HDP'li iki milletvekili hakkında savcılık inceleme başlatma kararı verdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya