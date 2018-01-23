Erdoğan, Baykal için aradı!
Geçtiğimiz aylarda beyin kanaması geçiren ve Almanya'da tedavisi devam etmekte olan eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan harekete geçti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, halen Almanya'da tedavi gören Baykal için kızı Aslı Baykal'la bu akşam telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP Antalya Milletvekili Baykal'a geçmiş olsun dileklerini tekrar ilettiği ve Münih'teki fizik tedavi süreciyle ilgili bilgi aldığı kaydedildi.
NTV
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