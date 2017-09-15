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Erdoğan bebeğin kim olduğu açıkladı

Erdoğan bebeğin kim olduğu açıkladı.13663
  • Giriş : 15.09.2017 / 20:32:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün sosyal medyada paylaştığı fotoğrafın hikayesini anlattı.

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Erdoğan, bugün Twitter sayfasında paylaştığı fotoğrafta görünen bebeğin kim olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kişisel twitter hesabından kucağında ufak bir çocukla fotoğraf paylaşarak "Bugün küçük Tevfik'le tanıştık..." ifadelerini kullandı. Erdoğan, katıldığı televizyon programında fotoğrafın hikayesini de anlattı.

Erdoğan, 'Dedesi Tevfik'in 1989 belediye başkanlığı seçimlerinde isviçre'de çalışırken gelip kampanya boyunca yanımda olmuştur. Pınarhisar'a gittiğim günün bir gün öncesinde rahmetli oldu. Oğluna Tayyip ismini vermişti, bu da Tayyip'in ilk çoçuğu Tevfik...'

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