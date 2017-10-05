Erdoğan: Bedelini ödeyecekler!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Irak'ta yaşanan gelişmelere değindi ve IKBY'nin ne yaptığının farkında olmadığını, gayrimeşru referandum yapanların bedelini ödeyeceğini söyledi.
İran dönüşü Kuzey Irak'taki gayrimeşru referandum ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Barzani ve avanesi bu işten vazgeçekler. IKBY ne yaptığının farkında değil. Gayrimeşru referandum yapanlar bedelini ödeyecek"dedi.Cerablus’ta Rai’de bunu nasıl başardıysak, oraya 100 bin insan geri döndüyse, aynı adımlar İdlib’te de atılacak. TSK İdlip sınırları içinde, Rusya Silahlı Kuvvetleri sınırların dışında görev yapacak"diye konuştu.
AK Partili bazı belediye başkanlarının istifa edeceği iddialarıyla ilgili de konuşan Erdoğan,"Bu davaya inanmış olanlar, bu davaya gönül vermiş olanlar, gerektiğinde genel merkeze gelir istifasını teklif eder, ondan sonra da bir başka arkadaşla yola devam edilebilir. Zaten istifa eden de, partiden istifa amacıyla değil, bulunduğu makamı boşaltmak için o tür bir adım atar. Bir makama getirilirken her şey iyi güzel, ama benim metal yorgunluğu olarak dediğim durumlarda makamı boşaltılmasının istenilmesi niye yadırganıyor?"dedi.
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