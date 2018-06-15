Facebook Twitter Rss

Erdoğan: Bedelli askerliğe ihtiyaç var

Erdoğan: Bedelli askerliğe ihtiyaç var.21909
  • Giriş : 15.06.2018 / 09:05:00
  • Güncelleme : 15.06.2018 / 09:05:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da kıldığı bayram namazının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kıldığı bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu. Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz milli birlik, kardeşlik dedik orada da aynı şeyi yaptılar. Çözüm süreci dedik orada da aynı şeyi yaptılar. Şu anda da aynı şeyi yapıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar ama şunu bilsinler ki biz bu işin arkasını bırakmayacağız. Ne Gabar'da bırakacağız, ne Cudi'de bırakacağız, ne Tendürek'te bırakacağız ne Bestler Dereler'de bırakacağız ne de bu tür yerlerde bırakacağız. Üzerine üzerine gideceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kalıcı bedelli askerlik) O tabii çok ayrı bir konu. Kalıcı bir bedelli askerlikten öte, bir defa bedelli askerliğin sınırı ne olacak, şartları ne olacak? Bu konuda tabii bunu belirleyecek olan bir yerde de herhalde biz siviller olmaktan öte askeri erkan. Yani Genelkurmay. Onlarla oturacağız, konuşacağız. Genelkurmay Başkanlığımız bize şu kadar asker gerekiyor dediği zaman biz kalkıp da Genelkurmay'ın bu talebini bir kenara koyamayız. Türkiye'de şu anda zaten bizim silahlı kuvvetlerimiz ciddi oranda profesyonel orduya geçmiş durumda hala da devam ediyor. Ama şimdi bu bedelli askerlikle ilgili de bir ihtiyacın olduğu ortada. Temennimiz o ki inşallah seçimlerden sonra bunu Türk Silahlı Kuvvetleri ile oturacağız, konuşacağız. İhtiyaç nedir? Yaş sınırları ne olacak? Bunları belirledikten sonra da bunun adımını atacağız" ifadelerini kullandı.

Habertürk

Van'da deprem paniği! Şehir 4.4'le sarsıldı!

Antoine Griezmann'dan transfer açıklaması!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Suruç'ta AK Partililere saldırı!

Suruç'ta AK Partililere saldırı!

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Partili gruba saldırı yapıldığını söyledi.

Genelkurmay Başkanı'ndan açıklama!

Genelkurmay Başkanı'ndan açıklama!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, terörle mücadele konusunda açıklama yaptı.

 

Hükümetten bir açıklama daha!

Hükümetten bir açıklama daha!

FETÖ'cü Adil Öksüz’ün Almanya’da olduğu iddialarına bir yanıt da Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtu

İstanbul'da yangın!

İstanbul'da yangın!

İstanbul Sarıyer Ayazağa'da bulunan bir fabrikada yangın çıktı.

 

Seçim yasakları yarın başlıyor

Seçim yasakları yarın başlıyor

Propaganda serbestliği ve seçim yasakları yarın başlayacak.

Erdoğan Twitter'dan paylaştı

Erdoğan Twitter'dan paylaştı

Erdoğan Twitter'dan yerli otomobil ile ilgili bir paylaşımda bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya