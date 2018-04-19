Erdoğan: Ben yoksam AK Parti yok demeyin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleri ile olan toplantısında erken seçime değindi. Erdoğan, vekillere 'listelere girecek ya da çıkacaklar olabilir. Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin herkes çalışmaya başlasın' sözleriyle seslendi.
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