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Erdoğan: Ben yoksam AK Parti yok demeyin

Erdoğan: Ben yoksam AK Parti yok demeyin.17916
  • Giriş : 19.04.2018 / 15:58:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekillerine uyarılarda bulundu.

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Büyüyen Beşik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleri ile olan toplantısında erken seçime değindi. Erdoğan, vekillere 'listelere girecek ya da çıkacaklar olabilir. Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin herkes çalışmaya başlasın' sözleriyle seslendi.

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