Facebook Twitter Rss

Erdoğan: Benimle pazarlık etme

Erdoğan: Benimle pazarlık etme.15368
  • Giriş : 09.02.2017 / 08:50:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada Metin Kalkavan'a çıkıştı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı TOBB Ekonomi Şurası'na katıldı. Erdoğan, kendisinden istihdam için vergi kolaylığı isteyen Deniz Ticaret Odası Başkanı Metin Kalkavan'ı tersledi.

TOBB Ekonomi Şûrası, daha önceki sektörel ve bölgesel şûralardan bağımsız olarak düzenlendi. Kürsüye kurulan saatle herkese belli süre konuşma hakkı tanındı. Şûraya Erdoğan’ın istihdam konusundaki seferberlik çağrısı damga vururken, söz alan işadamları da bu çağrıya olumlu yanıt verdi. Deniz Ticaret Odası Başkanı Metin Kalkavan, sektöre yönelik sorunları dile getirerek taleplerinin yerine gelmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 5’lik istihdam çağrısına karşılık yüzde 25 istihdam sağlayabileceklerini söyledi. Bu sözlere sert tepki gösteren Erdoğan, “Benimle pazarlık etme” diye çıkıştı. Erdoğan, denizcilik sektörüne geçmişte verilen ÖTV’siz yakıt desteklerini anımsatarak bu dönemde yapılan çağrının pazarlık konusu edilmemesini istedi. 

HABERTURK

Başbakan'la yemek yemişti!

FETÖ sanıklarına zenginlik vaadi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Başbakan, Bahçeli ile görüşecek!

Başbakan, Bahçeli ile görüşecek!

Başbakan Binali Yıldırım, Bahçeli ile bugün görüşmek gerçekleştirecek.

Liderlerden 'referandum' görüşmesi

Liderlerden 'referandum' görüşmesi

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında referandum hakkında bir görüşm

 

Bakan: Özel kuvvetleri devreye sokmalıyız

Bakan: Özel kuvvetleri devreye sokmalıyız

Bakan Çavuşoğlu, Rakka operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu.

Başbakan: Hayırla hayrı karıştırdı!

Başbakan: Hayırla hayrı karıştırdı!

Başbakan Binali Yıldırım, referandum sürecine ilişkin muhalefete yüklendi.

 

Erdoğan: Sana ne be referandumdan!

Erdoğan: Sana ne be referandumdan!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Ekonomi Şurası'nda referanduma ilişkin bilgi verdi.

Başbakan Yıldırım: CHP'yi Allah ıslah etsin

Başbakan Yıldırım: CHP'yi Allah ıslah etsin

Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin referandum ile ilgili sert tutumuna tepki gösterdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya