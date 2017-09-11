Erdoğan: Beyinlerimizi kaptırıyoruz!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İş Birliği Teşkilatı üyelerinin katıldığı organizasyonda bilim ve eğitime değindi. Erdoğan, genç beyinlerin çoğunun maalesef batılı ülkelere kaptırıldığını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlara ilişkin “Uluslararası kuruluşlar, bilhassa da İslam ülkeleri olarak bizler elimizden gelen tüm imkânlarla bu zulmün son bulması için birlikte mücadele etmeliyiz” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan’ın Başkenti Astana’da gerçekleştirilen İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT) 1. Bilim ve Teknoloji Zirvesi’nin açılış oturumunda yaptığı konuşmada, dünyanın her yerinde Müslümanların sıkıntı içinde yaşadıkları bir dönemden geçildiğine dikkati çekti. Erdoğan “İslam ülkeleri olarak bizim birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı seferber etmemiz gerekirken enerjimizi bu tür krizlerle heba etmemeliyiz. Diğer taraftan ilk kıblemiz Kudüs’ün ve Harem-i Şerif’in kutsiyetinin ihlal edilmesine de asla izin veremeyiz. Mescid-i Aksa’ya yönelik saygısızlıkların, tahriklerin ve provokasyonların önüne geçilmesi için çok daha kararlı bir tutum ortaya koymalıyız” ifadelerini kullandı.
Myanmar’daki Müslümanların çektiği zulüm, işkence ve sürgünlerin son bulması için de hep birlikte gayret gösterilmesinin önemini vurgulayan Erdoğan “Türkiye olarak bu doğrultuda attığımız çeşitli adımlar var. Bölgede yaşanan insani dramın önüne geçmek için Myanmar ve Bangladeş hükûmetleri ile birlikte çalışmak istiyoruz. Baskı ve katliamlardan kurtulmak için topraklarına sığınan Müslümanlara gerekli kolaylığın gösterilmesi beklentimizi ve yardım teklifimizi Bangladeş makamlarına ilettik. Uluslararası kuruluşlar, bilhassa da İslam ülkeleri olarak bizler elimizden gelen tüm imkânlarla bu zulmün son bulması için birlikte mücadele etmeliyiz” değerlendirmesinde bulundu.
“BEYİNLERİMİZİ KAPTIRIYORUZ”
İslam dünyası adına çok önemli bir adım atıldığına işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti: Bizler, ilk emri ‘ikra’ yani ‘oku’ olan, beşikten mezara kadar ilim öğrenmeyi tavsiye eden bir dinin mensuplarıyız. İslam medeniyeti, özünde bir ilim ve irfan medeniyetidir. Bugün İslam dünyasındaki nüfusun yüzde 55’i okuma yazma dahi bilmiyor. OECD ülkelerinde millî gelirden eğitime ayrılan payın ortalaması yüzde 5,2 iken bu oran İslam dünyasında yüzde 1’i dahi bulmuyor. En başarılı çocuklarımızı, en parlak beyinlerimizi Batılı kurumlara ve ülkelere kaptırıyoruz. Günümüzün en önemli güç kaynağı olan enformasyon ve bilgi teknolojileri konusunda üreten değil tüketen konumundayız. Bu durum bizi millî güvenliğimiz başta olmak üzere birçok açıdan kırılgan hâle getiriyor. Altını çizerek ifade etmek isterim ki dün olduğu gibi bugün de güçlü ülke olmak, bilgiyi üretmekten ve bilgiyi en iyi şekilde işleyebilmekten geçiyor.
TRT
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