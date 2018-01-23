Erdoğan bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı operasyonuna ilişkin Genelkurmay'dan bilgi aldı.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki kabullerini tamamlamasının ardından saat 23.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'ne geçerek video konferans aracılığıyla harekatın durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.
İlk olarak harekatın sevk ve idaresinden sorumlu olan 2. Ordu Komutanlığının Hatay'daki Harekat Merkezi'ne bağlanan Erdoğan, Afrin'e yönelik operasyonla ilgili son bilgileri 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'den aldı.
Erdoğan daha sonra Genelkurmay Başkanlığı Harekat Merkezi ve Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde görevlerinin başında olan generallerle konuştu.
Erdoğan, harekatın planlandığı biçimde icra edildiğini ve morallerinin en yüksek seviyede olduğunu belirten TSK mensuplarına, ulusal güvenliği sağlamak amacıyla Afrin'deki terör unsurlarına karşı icra edilen operasyonda muvaffakiyetler diledi.
Ardından Hatay Valisi Erdal Ata, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ve Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ile kurulan canlı bağlantılarla Erdoğan, söz konusu kentlerdeki durum hakkında bilgi aldı
TRT
DİĞER HABERLER
Erdoğan, Baykal için aradı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı.
AB'nin açıklamasına Külliye'den yanıt
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Afrin operasyonu ve AB ile ilgili açıklama geldi.
HDP'nin genel başkanı belli oluyor
Halkların Demokratik Kardeşliği partisi eş genel başkanları belli oluyor.
Savcılık HDP'li iki vekil için inceleme başlattı!
HDP'li iki milletvekili hakkında savcılık inceleme başlatma kararı verdi.