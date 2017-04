Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜMSİAD Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamalarda önemli ifadeler kullandı.Erdoğan, terör örgütlerine karşı tarihin en büyük başarılarını elde ettiklerini söyledi. PKK’nın inlerine tek tek girdiğine dikkati çeken Erdoğan, “Askerimiz, polisimiz dağlarda, Tendürek’te, Gabar’da, Cudi’de, Bestler Deresi’nde. Teröristler 200 metre yerin dibine kuyu açmak suretiyle, şehrin altında yeni şehirler kurmak suretiyle kendilerini barındıracak imkanlar kurmuşlar. Askerimiz, polisimiz yerin altında da bunlarla adeta savaşıyorlar. “PKK’nın ve destekçilerinin gücünü hem şehirlerde hem de kırsalda büyük ölçüde kırdıklarını vurgulayan Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı’nın ardından ilk kez sınırları dışında çok kapsamlı operasyonlar yürüttüklerini aktardı. Erdoğan, şöyle konuştu: “DEAŞ’la bizden başka ciddi şekilde mücadele eden hiçbir ülke yok. Kimse bize böyle safsata filan şeyler anlatmasın. Şimdi hedef Münbiç. Amerika’nın başını çektiği koalisyon güçleriyle beraber biz Rakka operasyonunu Yaparız. Amerikalı dostlara da diyoruz ki gelin yanınıza terör örgütü almayın. Çünkü bir terör örgütünü bir başka terör örgütüyle temizlemek olmaz. Böyle yanlış saplantı içinde olmayın.”Sincar ve Karaçok Dağı’ndaki PKK kamplarına düzenlenen operasyonda 220 teröristin etkisiz hale getirildiğini vurgulayan Erdoğan, “Oraları onlara mezar ediyoruz. En önemli merkezlerini vurduk. Niye? Bu milletle oyun oynanmaz. Herkes bunu görecek. Vakti saati geldiğinde ne yapacağımızı biz gayet iyi biliriz. Bir gece ansızın gelebiliriz. Şimdi bunlar tehditlerini vesaire sallayıp dururlar. Eğer bu tehditlere bakarak yola çıksaydık Rabbim bize bu günleri nasip etmezdi ama ne dedik biz kefenimizi giydik, yola çıktık. Fetih yakındır” diye konuştu. Erdoğan, Türkiye’nin DEAŞ’a yönelik operasyonlarda elde ettiği başarının maskeleri düşürdüğünü, bölgede oynanan oyunu ifşa ettiğini belirterek, şöyle devam etti: “Birtakım güçler, bölgeyi satranç tahtası, terör örgütlerini de gerektiğinde feda edilebilecek piyonlar gibi kullanarak kendilerine yeni hareket alanları açmaya çalışıyorlar. Terör örgütleriyle mücadelemiz, bizim için bir oyun değildir, bir beka meselesidir. Çünkü bu örgütlerin yıkmaya çalıştıkları devlet bizim devletimiz, bölmeye çalıştıkları millet, bizim milletimizdir. Biz terör örgütlerine asla müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz. Batı›nın da bizimle beraber olması lazım.Terörle mücadelede samimiyseler, buradan taviz veremeyiz. Çünkü bugün bizi vuran terör unutmasınlar yarın da onları vuracaktır.”Erdoğan, Avrupa’da teröristlerin elini kolunu sallayarak dolaştığına dikkati çekerek, şunları söyledi: “İsviçre’de parlamentonun önünde dev bir pankart, fakirin resmi, şakağına da silahı dayamışlar ‘Erdoğan’ı öldürün’... Oraların yönetimleri polisleriyle beraber bunu izlerken, bunu seyrederken kalkıp da ‘Ne oluyor, ne yapıyorsunuz’ diyen var mı? Yok. Avrupa’daki mabetlerimize gamalı haçların çizgilerle, boyalarla yapıldığını görüyoruz. Ama biz onlara ait mabetlere böyle bir olumsuz şey asla yaptırmadık, yaptırmayız. Çünkü biz asil bir milletiz.”Avrupa ülkelerinin teröre verdiği desteğe tepki gösteren Erdoğan, “(Hadi verin bu teröristleri bize) desek vermezler. Çünkü onları bize karşı kullanmanın gayreti içindeler. Onların piyonları bunlar. Dosyalarıyla her şeyiyle verdiğimiz halde ama gelip bizden, sıkılmadan, utanmadan bir tane ajan provokatörü isterler ve bunu da Alman rezidansında, Tarabya’da bir ay saklarlar, Boğaz’a nazır. Şimdi tabii tutuklandı, içeride. Hala onu istiyorlar. Sizin başka işiniz gücünüz yok mu? Kendi yargılarına gelince bağımsız, kendi yargıları tarafsız ama bizim yargımıza gelince bizim yargı taraflı, öyle mi? Bizim yargımız da kararı verdi, tutukladı” diye konuştu.Erdoğan, terör örgütlerinin iyisi ya da kötüsünün olamayacağını vurgulayarak, şöyle devam etti: “Bunların hepsi kötüdür. Dolayısıyla elimizde belgeler var. 16’sında Amerika’da Sayın Trump ile görüştüğümüzde hep belgeleri de önlerine koyacağım. ‘Bakın durum bu’. Yani biz koskoca Amerika, bu kadar Koalisyon Güçleri ve Türkiye, biz el ele verelim, Rakka’yı, DEAŞ’a mezar ederiz. Kaçacak delik ararlar. Aynı şekilde Musul, El Ambar, buralarda da bu mücadeleyi sürdürelim. Eğer bunu Irak’ta kendi hallerine bırakacak olursak sürekli kurban vermeye devam ederiz.”15 Temmuz gecesi milletin gövdesini tankların, F-16’ların altına koyduğuna dikkati çeken Erdoğan, milletin o gün büyük bir destan yazdığını belirterek, “Onlar o gün şehadete yürüdüler. Dünyada bunun eşi benzeri yok. Darbe girişiminden bugüne yaşadıklarımız bir başka dönemde olsa onlarca yıla ancak sığdırılabilecek gelişmeleri ifade ediyor. İşte böylesine köklü değişikleri hayata geçiriyor, böylesine cesur adımlar atıyoruz” şeklinde konuştu. Terör örgütü FETÖ’nün devletten, iş dünyasından, sivil toplum kuruluşlarından sökülüp atılması yolunda önemli adımlar atıldığını ifade eden Erdoğan, şöye devam etti: “Bu bitmedi, bu vücudumuzdaki öyle bir virüs ki metastaz yaptı. Bunun tamamen temizlenmesi gerekiyor. ‘İnlerine gireceğiz’ demiştim. İnlerine girdik ama bitmedi, in çok.”AB’nin Türkiye’ye yönelik haksız ve adaletsiz tavırdan vazgeçmemesi durumunda ir halk oylaması ihtiyaç olacağına dikkati çeken Erdoğan, “Olur mu, olur. İngiltere Brexit yapınca oluyor da Türkiye’yi kapıdan içeriye sokmayanlar, Türkiye’nin bir halk oylaması kararından neden rahatsız oluyorlar. Türkiye’ye sene 1964 sene 2017. 54 yıldır kalkıp da şu Avrupa Birliği kapısında Türkiye’yle dalganı geçme. Çözecekseniz bu işi çözün. Bu milletin de bir sabrı var. Bir yere kadar. Yeni bir şey daha duydum. Avrupa’da halk oylamasıyla ilgili sandık kurdurmazlarmış. O sandıklar da size kalsın. Bize Türkiye yeter. Yıllarca zaten bu işi burada yürüttük. Onlar da sizin yine ayrıca bir yüz karanız olacak. O da tarihe kayıttır” ifadesini kullandı.Demokrasi için er meydanının seçim meydanı olduğunu ifade eden Erdoğan, “Pehlivan için Kırkpınar’dır. Ne sözünüz varsa orada söylemeniz, ne marifetiniz varsa orada sergilemeniz gerekir. Seçim bittikten sonra sonucu gölgelemek için gösterilen gayretleri üzüntüyle takip ediyorum. YSK, seçimle ilgili nihai kararı veren mercidir. Danıştay da verdi kararını onla yetinmediler. Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) arayışa girdiler. Şimdi AİHM’de kendilerine çözüm arayanlara sözüm şudur; başarıyı yanlış yerde arıyorsunuz. Başarıyı mahkeme kapılarını aşındırarak değil, ancak milletin gönlüne girerek elde edebilirsiniz.” Erdoğan, millet iradesine saygısızlık yapılmasının son derece yanlış olduğunu kaydetti.Hiçbir şey yapmadan sadece başkanlarını suçlayan muhalefetin başarılı olmayacağını belirten Erdoğan, “Muhalefetin şirazesi öyle bozulmuş ki, millete hakaretlerin dozunu arttırmaya başladı. Yüzlerindeki makyaj dökülme, halkçılık kılıfı altında gizledikleri faşist damar kendini belli etmeye başladı. Her şey aslına rücu eder. Çok partili döneme girdikten sonra tek galibiyetleri yok. Avrupa’daki Nazi artıkları ile aynı safta buluşanları durumu bu işte” ifadesini kullandı.Seçim sonuçlarını mahkeme kapılarına taşıyanlara gelecek seçimlere hazırlanmaları tavsiyesinde bulunan Erdoğan, şunları kaydetti: “Biz hazırlıklara başladık. Önümüzdeki salı kurucusu olduğum partiye tekrar üye olacağım. 21 Mayıs’ta yapılacak olağanüstü kongremizde yeni yönetim belirlenecek. Bir yandan teşkilatlarımızı güçlendirerek seçimlere hazırlayacak, bir yandan da icraatlarımızla milletimizin gönlünde daha yükseklere çıkmanın yollarını arayacağız. Bu işler ‘10 dönüm bostan yan gel yat Osman’ bu anlayışla olmaz. Eğer hedefiniz varsa çalışmanız, sürekli kendinizi yenilemeniz şart. ”