Erdoğan: Biz kutsallarınıza saldırmayacağız

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Fransa'da eski Cumhurbaşkanı Sarkozy ve eski başbakanının yer aldığı skandala tepki gösterdi.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , Muharrem İnce'nin CHP 'den Cumhurbaşkanı adayı olmasını "Bizi çıldırtacaklarını söyleyerek yola çıkmışlardı.Haklarını vermek lazım. Çıldırtmasalar da şaşırtmayı başardılar." sözleriyle değerlendirdi. Fransa'da Kuran-ı Kerim'i hedef alan skandal bildiri ile ilgili de "Ey batı bak bizim kutsal kitabımıza saldırdıkça şunu bilesiniz ki biz sizin kutsallarınıza saldırmayacağız ama sizi alaşağı edeceğiz bunu da bilin." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.Erdoğan'ın konuşması özetle şöyle:"Cumhurbaşkanlığı için adaylar belli olmuş durumda. AK Parti ve MHP Cumhur İttifakının adayı olarak şahsımı aday gösterdi. İttifak protokolümüz YSK'ya teslim edildi. Her parti kendi adayını belirleme hakkına sahiptir.Genel başkanlığa aday olan ama bir türlü seçilemeyen birisini cumhurbaşkanlığına aday gösterdiler. CHP ’nin başındaki zat aday için pek çok vasıf saymıştı. İsim açıklandığında bu aday ile belirtilen vasıflar arasında ilişki kuran pek çıkmadı. Seçmenlerine başka partilerin adayları için görev çıkartmışlar. Buna da demokrasi diyorlar. Korkarım bu işin sonu CHP ’nin toptan satışına kadar gider.Seçim kampanyasında CHP 'nin başındaki zata mı yoksa öne sürdüğü garibana mı bakacağız, onu bilemiyoruz. Ortada bir aslı bir de kuklası var. Bizi çıldırtacaklarını söyleyerek yola çıkmışlardı. Haklarını vermek lazım. Çıldırtmasalar da şaşırtmayı başardılar. Sürekli bize meydan okuyan, hadi bakalım dediğimizde köşe bucak kaçan bu yalancı pehlivan hiçbir işe yaramasa da milletimizi eğlendiriyor. Bu karikatür tip ve adayının maceralarını seçime kadar izlemeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz 16 yıl boyunca hayıflanmam, şöyle sıkletimize uygun bir ana muhalefet bulamayışımıdandır."Biri gözüne cumhurbaşkanlığı külliyesini öteki diğeri devletin uçaklarını beriki yeni yönetim sistemini kestirmiş. İlla biz bunları yıkacağız yok edeceğiz diyorlar.. Biri Çankaya’da yatacakmış. Diğeri külliyeyi gençlere tahsis edecekmiş. Böyle politika olur mu? Bu nasıl cüce bir politikadır. Çankaya’da yatmakla orayı konuk evi haline getirmekle politika yaptığını zannedenler bu milleti ne yerine koyuyorlar. Bu millet gereken cevabı 24 Haziran'da verecektir. Tek bir dertleri var o da Recep Tayyip Erdoğan’ı yıkmak. Şayet bir gün milletimiz ‘tamam’ derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz. İnşallah 24 Haziran’da milletimizle birlikte yıkım ekibine hak ettiği dersi vereceğimize inanıyorum.Başka cumhurbaşkanlığı adayları da mevcut. Biz ne kadar çok adayla yarışırsak o kadar memnun oluruz. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Ötekilerin tarzı yıkmak yok etmek olabilir. Bizim anlayışımız hizmet yatırım proje üzerine kuruludur. Muhalefetin projesi yok dedik ama haksızlık ettik galiba. Bir tane projeleri var. Onu da açıkladılar. Bu proje Türkiye’yi eski sisteme geri döndürmekmiş. Her şeyden öne bu tavır milletin 16 Nisan’da ortaya koyduğu iradeye saygısızlıktır.Afrin’de 4 bin 423 terörist etkisiz hale getirildi. Bizim milletimize taahhüdümüz yeni yönetim sistemini tüm unsurlarıyla hayata geçirmek eksikliklerini görüp bunları gidermektir.Yola yeni çıkan bir çırak değil bu kadro. Gerek şahsım gerek arkadaşlarım deneyimli tecrübeli inşallah bundan sonraki süreçte biz yeni yola çıkan olmayacağız. Aldığımız mesafenin üzerine inşallah şimdi süratle yeni yeni projeleri koyarak devam edeceğiz. Onlar bu işe sıfırdan başlayacak yeni başlayacak. Biz ise aldığımız bu mesafenin üzerine yeni projelerle adımlarımızı atarak süratle ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacağız. Bu tabi eskiyi reddetme değil. 16 yılın üzerine yepyeni, bir Türkiye inşa etme sürecidir. Ekonomide hiçbir rasyonel ve teknik temeli olmayan tamamen kur üzerinden yürütülen saldırı dalgasını tersine çevirecek projelerimiz var.Mecliste de çoğunluğu sağlamamız şarttır. Her şeyden önce sistem oturan kadar kanun çıkarmaya anayasa değişikliğine ihtiyaç duyulacaktır.Aziz milletimden bir ricam var. Bizi bugüne kadar yalnız bırakmadınız. Bu defa Anayasa Değişikliği yapabilecek güce bizleri kavuşturmak suretiyle cumhur ittifakına çok daha farklı bir güç katmanız olacaktır.Meclis çoğunluğu önemlidir. Cumhur ittifakıyla hedefimiz sadece mecliste çoğunluğu elde etmek değil anayasayı değiştirecek çoğunluğu ulaşmaktır.Dün iyi bildiğiniz kişi ya da kesimlerin yarın rotayı nereye çevireceklerini bilmek mümkün değildir. Ne zaman ki yollar çatallaştı o zaman hep milletimize baktık. Onun gösterdiği istikamette yürüdük.Dün birlikte olduklarımızdan daha sonra kendilerine başka hedefler bulanlara güle güle demekten başka elimizden bir şey gelmezdi. Öyle de yaptık. Hesabımız halkadır hakkadır.Milli birlik ve kardeşlik projemiz için ne kadar samimi gayret gösterdiyse bölücü örgütün tepesine binerken de aynı derecede samimiydik.Bizim tek derdimiz milletimizin geleceğe güvenle bakabilmesini sağlamaktı.Suriye yönetimiyle geçmişte hem sınır komşumuz hem de kardeşlerimizin temsilci olarak görüşürken samimiydik. Rejim kendi halkına zulmetmeye başladığında Suriyeli kardeşlerimize verdiğimiz destekte de aynı derecede samimi olduk.Fransa’da kendini bilmez bir grup çıkmış Kuran’ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkarılmasını isteyen bir bildiri yayınlamış bunu söyleyenlerin Kuran’ı Kerim’den haberlerinin olmadığı çok belli de acaba ömürlerinde kendi kitapları İncil’i veya Tevrat’ı veya Zebur’u okumuşlar mıdır?Okusalar herhalde İncil’in de yasaklanmasını isterler ama bunların böyle bir derdi asla yok.Biz batı ülkelerini İslam Türk yabancı düşmanlığı konusunda uyardıkça adımız kötüye çıkıyor.Ey batı bak bizim kutsal kitabımıza saldırdıkça şunu bilesiniz ki biz sizin kutsallarınıza saldırmayacağız ama sizi alaşağı edeceğiz bunu da bilin.Siz kimsiniz ki de bizim kutsallarımıza saldırıyorsunuz. Biz sizin ne denli aşağılık olduğunuzu biliyoruz. Bunu zaten her yerde yaptınız. Ne kadar siz bunları yapsanız da biz sizlerin kutsallarınıza saldırmayacağız. Çünkü biz siler gibi aşağılık değiliz. Bizim bir duruşumuz karakterimiz yapımız var. Biz kime nerede hangi dille konuşulacağını iyi biliriz.Onun için de kim ne derse desin biz hakikatleri haykırmayı sürdüreceğiz.Açık ve net söyleyeceğiz 600 isimden oluşan bir listeyle halkımızın karşısına çıkacağız. Listede yer alanlar alamayanlar olacak biz bunu bir kuyumcu hassasiyetle yapacağız.Yer alanlar almayanlar bizi anlayışla karşılaması gerekir.Bu listelerle tek derdimiz var halkımızın karşısına en idealiyle çıkabilmek. Burada tabi birçok hassasiyetlerimiz var.Cumhur ittifakı şu ana kadar gayet iyi gitti. Allah nazardan saklasın. Diğer partilerin kurduğu üç benzemezden farklı olarak biz tek Cumhurbaşkanı adayı ile milletimizin karşısına çıkacağız.Seçim tarihine kadar en azından büyükşehirlerimizi kapsayan programımızı mutlaka gerçekleştireceğizTRT