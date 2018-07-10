Erdoğan: Bizi yakından ilgilendiriyor
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Erdoğan, kritik görüşme sonrası TANAP Projesi hakkında konuştu.
Erdoğan açıklamasında TANAP Projesi'ne dikkat çekerek 'bizi ciddi bir şekilde ilgilendiriyor ve stratejik önem arz ediyor' dedi.
Ortak basın toplantısında konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Türkiye Azerbaycan birliği dostluğu bölgesel istikrar için çok önemli" dedi.
İlham Aliyev açıklamasında şunları kaydetti:
Biz dostuz kardeşiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmesinin ardından ilk olarak buraya gelmesi de bunu gösterir.
Erdoğan özetle şunları söyledi:
24 Haziran seçimlerinden sonra dün Cumhurbaşkanı olarak yeminimizi yaptık ve bundan sonra ilk iş olarak bu sabah kardeş dost Azerbaycan'ı ziyaret etmek suretiyle görevimi ifa etmek istedim. Gerek heyetler arası gerek ikili görüşmelerde neredeydik nereye geldik konusuna ilişkileri gözden geçirme fırsatı olduk. Özellikle enerji konusunda gerek TANAP Projesi bizi ciddi bir şekilde ilgilendiriyor ve stratejik önem arz ediyor. Eskişehir'de attığımız adım önemliydi. Azerbaycan'ın Aliağa'da yaptığı yatırım çok önemlidir ve bu yatırımı çok daha ciddi geliştirme olanağını sonbaharda hayata geçireceğiz. Gösterilen ev sahipliğine teşekkür ediyorum. Bunlar aramızdaki kardeşlik duygularının ne kadar geliştiği konusunu gösteriyor.
İlham kardeşimin FETÖ ile verdiği mücadele konusunda da çok teşekkür ediyorum. Milli Eğitim bakanlıkların ortaklaşa yapacağı çalışmayla buradaki açığı giderme fırsatı bulacağız.
Dağlık Karabağ meselesini hiç bırakmadık hep üzerine gittik. Malum Naçirvan ile karayolu arasında sıkıntılar aşılmış durumda. Gerekirse demiryolu inşa edilebilir.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Bakan Albayrak görevleri devraldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen Berat Albayrak görevleri devraldı.
Bahçeli'den yeni kabine açıklaması
MHP Genel Başkanı Bahçeli, yeni kabine ile ilgili açıklama yaptı.
Bakan'dan yeni dönem için açıklama
Adalet Bakanı Abdulhamir Gül, yeni döneme ilişkin açıklama yaptı.
Bostancı: Çok şaşırtıcı bir kabine olmayacak
AK Parti hükümetinden yeni kabine ile ilgili açıklama geldi.