Erdoğan: Bizi yok sayanlar dersini alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile atılacak adımların sert olacağını, yine uygulanacak yaptırımların sıradan olmayacağını belirtti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , terör örgütü PKK’nın uzantısı PYD/YPG ile iş tutan ABD’ye yüklendi. New York’ta PBS kanalına röportaj veren Erdoğan, ABD’nin PKK’yı terör örgütü olarak tanıdığını ancak onun uzantısı PYD/YPG’yi terör örgütü olarak görmediğini anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin YPG’ye verdiği silahlarla ilgili “Bu silahların seri numaralarını aldık, DEAŞ’la mücadele bitince bunları geri alacağız” diye bir açıklama yaptığını ancak daha önce benzeri uygulamalarda işlerin bu şekilde yürümediğini gördüklerini kaydetti.Erdoğan, şunları dile getirdi: “Rakka’da bu alt gruplarla DEAŞ’a karşı savaşmak doğru değil, bu savaş bizimle de yürütülebilirdi. Bunu ABD’nin en üst düzey makamlarına ilettim. Biz ABD’den o silahları alamazken siz bunları teröristlere nasıl verirsiniz? Bu soruyu ABD’deki dostlarımıza soruyoruz.”Türkiye’nin ABD’den para ödeyerek silah aldığını ancak bu ülke yönetimi tarafından teröristlere bedavaya silah verildiğini vurgulayan Erdoğan “Üç bin tır silah bu teröristlere gönderildi. Zamanında Predator insansız hava aracı almak istedik. Vermediler ama teröristlere bunların hepsini tırlarla gönderiyorlar” açıklamasını yaptı.Erdoğan, Irak’ın kuzeyinde 25 Eylül’de yapılacak referandum kararı ilgili olarak da “Biz en başından beri Irak’ın toprak bütünlüğünü savunduk; kimse bunu yapmıyorken bile... Türkiye her zaman Kuzey Irak’ın yanında oldu ve her türlü desteği verdi. Bu kadar desteği veren, kendilerini sıradan değil candan sayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni adeta yok farz etmek olarak görüyoruz bu yaklaşımı. O yüzden adımlarımız sert olacak. Alacağımız yaptırım kararları sıradan olmayacak. Türkiye’yi yok farz eden Kuzey Irak, Millî Güvenlik Kurulundan dersini alacaktır” dedi. Washington Büyükelçiliği Rezidansı önünde yaşanan olaylarla ilgili bir soru üzerine Erdoğan, geçen hafta Trump’ın kendisini aradığını belirterek, bu konuda üzgün olduğunu ve konuyu takip edeceğini söylediğini belirtti. PKK ve FETÖ teröristlerinin, kendisinin aracına fazlasıyla yaklaştığını bildiren Erdoğan “Washington DC polisi görevini yapmadı, bunun üzerine kendi korumalarım devreye girdi” dedi. “Sayın Trump’la perşembe günü(bugün) bu konuları samimi bir şekilde konuşacağız” diyen Erdoğan, adaletin en kısa sürede yerine gelmesini beklediğini vurguladı.TRT