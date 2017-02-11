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Erdoğan, BM Genel Sekreterini kabul etti

Erdoğan, BM Genel Sekreterini kabul etti.11302
  • Giriş : 11.02.2017 / 12:24:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreterini kabul etti.

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Haliç Kongre Merkezi'nde önemli bir toplantı gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul eti.

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