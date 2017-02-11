Erdoğan, BM Genel Sekreterini kabul etti
Haliç Kongre Merkezi'nde önemli bir toplantı gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul eti.
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CHP, akademisyenler için atağa kalktı
Yeni KHK ile ihraç edilen akademisyenler için CHP harekete geçti.
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