Erdoğan: Bu çeteyi yok edeceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na karşı Kazakistan'ın verdiği destekten dolayı teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Nazarbayev'e 15 Temmuz sonrası verdiği destek nedeniyle teşekkür etti ve "FETÖ çetesini el birliği ile yok edeceğiz"dedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından resmi törenle karşılandı. İki lider baş başa görüşme yaptı. Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenliyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nazarbayev ile yaptığı ortak basın toplantısında, "Karanlık yapıyla mücadelemiz kararlı şekilde sürüyor. FETÖ ile mücadelemizde Nazarbayev'in verdiği desteğe teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
TRT
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