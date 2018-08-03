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Erdoğan bugün açıklayacak!

Erdoğan bugün açıklayacak!.13693
  • Giriş : 03.08.2018 / 13:55:00
  • Güncelleme : 03.08.2018 / 13:51:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '100 günlük eylem planı'nı bugün açıklayacak.

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümetin '100 günlük eylem planı'nı bugün açıklayacak.

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