Erdoğan bugün açıklayacak!
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümetin '100 günlük eylem planı'nı bugün açıklayacak.
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