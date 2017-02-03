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Erdoğan bugün açılışını yapacak

Erdoğan bugün açılışını yapacak.25139
  • Giriş : 03.02.2017 / 14:36:00

Mersin Şehir Hastanesi'nin açılışı bugün Erdoğan tarafından yapılacak.

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6 Şubat Pazartesi gününden itibaren hasta kabulüne başlayacak Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan Mersin Şehir Hastanesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılacak.

Mersin Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın katılımıyla bugün açılıyor. Konuya ilişkin bir açıklama yapan, Mersin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Memnune Çamsarı, hastanedeki sağlık hizmetinin kamu garantisinde olduğunu anımsatarak, "Kamu ve özel işbirliğinde sağlık hizmeti tamamen kamunun garantisinde. Vatandaşlarımız daha önceki kamu hastanelerinde hangi hizmeti ne şartta alıyorlarsa şehir hastanemizde de alacaklar. Bu kamunun bir sağlık hizmetidir. Bin 253 yatak kapasitesine sahip hastanemizde Mersinlilerin talep durumuna göre yeni alanlar ve uzman kadrolar oluşturabiliriz" dedi.

Açılış için Mersin'de bulunan Sağlık Bakanı Recep Akdağ da şunları kaydetti:

Son 15 gündür 1 aydır ilgili firma gece gündüz çalıştı. Bizim arkadaşlarımız gece gündüz çalıştılar. Avrupa'nın şu anda en mükemmel hastanesini hizmete sokuyoruz. Ben iddialı konuşmayı sevmem ama işin gerçeği bu. Yeni Türkiye'nin yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminin yeni hastanelerini yapıyoruz. Sağlıkta dönüşümün ikinci dönemini şehir hastaneleriyle taçlandıracağız. 41 bin yatak yapacağız. Türkiye'de Sağlık Bakanlığına ait yatakların 3'te biri şehir hastanelerinde olacak. Allah izin verirse zaten 2020'lere kadar Türkiye'de her yatağı 1 kişiye mahsus olan hastaneler dışında hastanemiz kalmayacak. Allah bir kaza bela vermezse 2020-2021'lere kadar Türkiye'deki bütün hastaneleri modernleştirmiş olacağız. Avrupa bugün bu işin bize göre çok uzağında. Allah'a şükürler olsun."

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