Erdoğan bugün Bahçeli ile görüşecek
24 Haziran seçimi sonuçlarının açıklanması sonrası kritik zirve. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 16.00'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.
Erdoğan - Bahçeli görüşmesine heyetlerin de katılacağı belirtildi.
Görüşmede AK Parti’den bazı bakanlar ile MHP’den bazı genel başkan yardımcılarının da bulunacağı öğrenildi.
HÜRRİYET
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