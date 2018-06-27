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Erdoğan bugün Bahçeli ile görüşecek

Erdoğan bugün Bahçeli ile görüşecek.20249
  • Giriş : 27.06.2018 / 10:40:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Bahçeli ile görüşecek.

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24 Haziran seçimi sonuçlarının açıklanması sonrası kritik zirve. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 16.00'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

Erdoğan - Bahçeli görüşmesine heyetlerin de katılacağı belirtildi.

Görüşmede AK Parti’den bazı bakanlar ile MHP’den bazı genel başkan yardımcılarının da bulunacağı öğrenildi.

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