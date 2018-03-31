Facebook Twitter Rss

Erdoğan: Bunlar modern bedeviler

Erdoğan: Bunlar modern bedeviler.17077
  • Giriş : 31.03.2018 / 13:21:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı operasyonuna destek veren sanatçılara sahip çıktı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

İstanbul'da Yeditepe Bienali'ne katılan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı operasyonuna destek verdiği için eleştirilen sanatçılara sahip çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya'daki konuşmasından satır başları:

"Genelde sergi ve bienaller kapalı mekanlarda icra ediliyor. Sanat eserlerini dört duvar arasına hapseden bu anlayış, estetiği öldürmenin yanında çoğu zaman eserlerin geniş kitlelere ulaşmasına da mani oluyor. "

"Kendi alanında bir ilk olan, 600 sanatçının eserlerini barındıran bienal, geleneksel sanatlarımızın tanıtımında önemli rol oynayacak."

"45 gün boyunca düzenlenecek sergi, panel ,seminer ve konferansların şehrimizin kültür hayatına zenginlik katacağına inanıyorum."

"Biz eriye eriye buraya geldik. 19. asrın başlarında 5 milyon kilometre alana sahiptik. Kimse bunun hesabını sormuyor. Bundan sonrası bizim için çok hassas."

"Tarihi camilerin bir kısmı müzeye, bir kimi depoya, bir kısmı da ahıra çevrildi. Tek parti döneminde 300'ü aşkın mescit yok edildi."

"Kendi mecrasında topluma kazandıran sanatçılarımız dışlanmıştır. Gezi'de yaptıklarını, Zeytin Dalı Harekatı'ndaki askerlere destek vermeye giden sanatçılarımıza yaptılar. Sanatçılarımızın, ülkemiz için canını vermeye göze alan Mehmetçik'imize moral vermesine bile izin vermediler. Sırf milli ve yerli bir duruş sergiler, moral verdiler diye, o sanatçılarımıza edilmedik hakaret bırakmadılar. Bunların lümpen, mahalle kabadayılarından farkı yoktur. Bunlar zihniyet itibariyle modern bedevilerdir."

"Sanatı olmayan bir milletin şah damarı kopmuş demektir"

Başbakan'dan kredi müjdesi

Karamollaoğlu'ndan 'sol yumruk' açıklaması

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Karamollaoğlu'ndan 'sol yumruk' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'sol yumruk' açıklaması

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan 'sol yumruk' açıklaması geldi.

Başbakan'dan kredi müjdesi

Başbakan'dan kredi müjdesi

Başbakan Binali Yıldırım, vatandaşlara müjdeli haberi verdi.

 

CHP'li vekil, Kılıçdaroğlu'nu rezil etti

CHP'li vekil, Kılıçdaroğlu'nu rezil etti

CHP'li vekil Tacettin Bayır, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu rezil etti.

KKTC'de liderler buluşacak

KKTC'de liderler buluşacak

KKTC Cumhurbaşkanı ile Rum lider Anastasiadis KKTC'de bir araya gelecek.

 

Külliye'den Fransa'ya sert tepki

Külliye'den Fransa'ya sert tepki

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Fransa'nın açıklamasına sert tepki geldi.

Erdoğan vekiline şahit oldu

Erdoğan vekiline şahit oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vekiline nikah şahitliği yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya