Erdoğan: Buyrun yapın demeyiz
Kuzey Irak'ta yapılması beklenen bağımsızlık referandumu ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'ye seslenerek, Irak'ın bölünmesine yönelik bir adıma izin verilmeyeceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD’nin New York şehrine hareketi öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde basın toplantısı düzenledi. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEOG’un kaldırılması ile ilgili olarak şunları kaydetti: “Dün (önceki gün) Sayın Başbakan ile bu konuyu etraflıca görüştük ve uygulamaya girmesi konusunda herhangi bir mani yok. Çok basit bir konu. Sayın Başbakanımız ve bakan arkadaşlarımızla birlikte hemen bu adımın atılması mümkün. Bu konuda Sayın Başbakan’la dün mutabakatımız da oluştu. Temenni ediyorum ki hemen, süratle bunu ülke gündeminden çıkarmak, düşürmek bütün aileleri, yavrularımızı rahatlatacaktır. Bizim bir defa bu konuyu gündemimizden çıkarırken çocuklarımızın daha çok okul derslerine yönelmelerinin önünü açmamız ve yarışı okullarında yapmasını sağlamamız çok daha isabetli olacaktır. Bütün mesele okullarda orta kısımlarını bitirdikten sonra, liseye geçerken tercihlerinde ne yapacakları konusu, okullarda atılacak adımlardır. Ondan sonra gidecekleri liselere yönelik, girecekleri liselerde yapılacak hazırlıklarla atılacak adımlardır. Bu liseler özellikle Millî Eğitim’in kontrolü altında yapılacak imtihanlarla, yani fen lisesine mi gidecek veya farklı bir düz liseden Anadolu lisesine mi gidecek, buralarda bu liseler kendi imtihanlarını kendileri yapar ve bu sorular Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanır. Ama o okullarda imtihanlar da yapılırken, Millî Eğitim’in bizzat kontrolü altında, müfettişleriyle veya farlı bir şekilde bu kontrol yapılır ve böylece bu imtihanlar da yapılarak bu okullara kaç kişi lazım, ‘50-100 alacak’, bu 50-100 kişiyi bunların içerisinde en başarılı olanlar hangisiyse onlardan seçer, alır. Böylece bu TEOG denilen hakikaten ciddi manada sıkan, sıkıştıran ve paraların akıtıldığı bu süreçlerden inşallah çocuklarımızı kurtarmış oluruz.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM’deki bu yılki genel görüşmelerin ana temasını, insana odaklanma, sürdürülebilir bir dünyada herkes için barış ve insanca bir yaşam için mücadelenin oluşturduğunu ifade ederek, Genel Kurul’a iştirak eden katılımcıların gerek bu tema, gerekse dünyanın gidişatı konusunda görüşlerini ortaya koyacağını aktardı. Ayrıca, küresel barış, güvenlik ve refahın tesisi noktasında elzem gördükleri bazı başlıklarda üst düzeyli toplantıların yapılacağını ifade eden Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın dönem başkanı olarak Rohingya Müslümanları Temas Grubu Toplantısı’nın bunlardan biri olduğunu hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin de desteğiyle, katılım düzeyi yükseltilen bu toplantının, Arakan’da yaşanan insanlık dramının, uluslararası toplumun gündemine taşınması açısından son derece önemli olduğunu vurgulayarak “Türkiye olarak bu toplantının, Arakanlı kardeşlerimizin sıkıntılarına bir nebze olsun çare olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
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