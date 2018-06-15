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Erdoğan: Büyük müjdelerimiz olacak

Erdoğan: Büyük müjdelerimiz olacak.31040
  • Giriş : 15.06.2018 / 17:54:00
  • Güncelleme : 15.06.2018 / 17:54:14

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Sultangazi'de vatandaşlara seslendi.

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umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, İstanbul Sultangazi'de düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bunların kitabında terörle mücadele yok. Sayın İnce ve diğerleri ne diyor? 'Niye cezaevinde kalsın' diyorlar. Bunların partisi tutuklu, cezaevinde olmayan adam bulamıyor mu? Dert başka.

"Biz barış diyoruz, bunlar lafta özgürlük diyor"

Suruç'ta yaşananları gördünüz. Bugün vekilimizin ağabeyi defnedildi. Biz barış diyoruz, bunlar lafta özgürlük diyor. Ya bunlar değil miydi Diyarbakır Belediyesi'nin önünde Kürt anneleri ağlatan, onların kızlarını Kandil'e kaçıran...

Bu seçim bu ülkede 81 milyonun huzuru için. O Diyarbakır ne kadar güzel olmuş. Havaalanı yolu 4 giriş 4 geliş. İstanbul'da böyle yollar yok. Biz bu millete hizmetkar olmaya geldik ve böyle beraber devam edeceğiz.

"Size başka müjdelerimiz olacak"

Kudüs meselesinde bile Bay Muharrem bunu kullanmaya kalktı. Sizin Kudüs ile ilgili bir derdiniz yok. Afrin'e gitmeyin dediler, gittik. Terör koridorunu ortadan kaldırdık. Şimdi Kandil'i bombalıyoruz. Bize dost görünenlere diyoruz ki, siz çözmüyorsanız biz hallediyoruz. Size birkaç gün içinde daha büyük müjdelerimiz de olacak."

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