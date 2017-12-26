Erdoğan Çad'a gitti!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun Çad ayağında. Erdoğan'ın ziyareti Cumhurbaşkanı düzeyinde yaptığı ilk ziyaret olma önemi taşıyor.
Sudan, Çad ve Tuns'u kapsayan Afrika turuna çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki günlük Sudan temaslarını tamamladı. Erdoğan, Sudan'dan özel uçak "TUR" ile TSİ 12.50'de Çad'ın başkenti Encemine'ye hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Hartum Uluslararası Havaalanı'ndan Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir ve eşi Widad Babiker Ömer Modawi'nin yanı sıra Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ile Sudanlı üst düzey yetkililer uğurladı.
TRT
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