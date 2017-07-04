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Erdoğan çağırdı! Widodo geliyor

Erdoğan çağırdı! Widodo geliyor.16432
  • Giriş : 04.07.2017 / 16:44:00

Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

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Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'ye davet edilen Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo, 5-6 Temmuz'da resmi ziyarette bulunacak.

Erdoğan ile Widodo'nun gerçekleştireceği baş başa ve heyetler arası görüşmelerde ikili, bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette  bulunacak.  Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Endonezya  Cumhurbaşkanı Widodo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle yarın ve 6  Temmuz'da Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret vesilesiyle 6 Temmuz'da Erdoğan ile Widodo'nun yapacağı baş  başa ve heyetler arası görüşmelerde ikili, bölgesel ve uluslararası konular ele  alınacak.

Konuk Cumhurbaşkanı Widodo'nun, Türkiye'deki iş çevreleriyle bir araya  gelmesi, ayrıca iki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması veya Kapsamlı  Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın müzakerelerine başlanması öngörülüyor.  Türkiye ile Endonezya arasındaki ilişkiler, 2011 yılında Stratejik  Ortaklık düzeyine yükseltilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Temmuz-1 Ağustos 2015  tarihlerinde Endonezya'ya bir ziyaret gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı Widodo'nun bu ziyaretinin, stratejik ortaklığın  geliştirilmesine ve iki ülkenin kardeş halkları arasındaki bağların daha da  güçlendirilmesine katkı sağlayacağı değerlendiriliyor.

TRT

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