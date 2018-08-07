Erdoğan çağrı yaptı, MHP harekete geçti
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'altın ve dövizlerinizi bozdurun2 çağrısı MHP'lileri harekete geçirdi. MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü ve beraberindeki heyet kuyumcuya koştu.
Döviz kurunun son günlerde yükselmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde altın ve döviz bozdurma çağrısı yapmıştı.
Erdoğan'ın çağrısının ardından MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve beraberindeki heyet kuyumcuya giderek 15 çeyrek altın ve 54 gram altın bozdurdu.
MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yastık altındaki altınları bozdurun çağrısıyla biz de MHP olarak biriktirdiğimiz altınları bozdurmaya geldik. Biz ekonomik savaşta da devletimizin yanındayız. Herkes Cumhurbaşkanının bu talimatını uygulamalı. Ekonomik savaşın verildiği bu günlerde herkes taşın altına elini koymalı” diye konuştu.
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