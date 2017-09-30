Erdoğan: Cahillerin arasından geldik
İstanbul Fatih'te kendi adını taşıyan imam hatip lisesinin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıllarca süren imam hatip okulları tartışması ile ilgili konuştu ve bu okulların önemini vurguladı.
Erdoğan özetle şunları söyledi: Biz bütün siyasi hayatımız boyunca milletimizin yolunu takip ettiğimiz için işte buradayız. Milleti hasım olarak görenlerin esameleri dahi okunmuyor. İmam hatipler açıldığından beri yaşanan kadim bir tartışma var. Bu okullarda sadece din eğitimi mi verilmeli? Biz gittik bir de liselerden ek ders verdik ve ardından üniversiteye girdik. Bunlar buralarda hangi derslerin okutulduğundan haberi yok. Biz bu cahil cühelaların arasından çıkıp buralara geldik. Ülkemizde milletimizin değerlerine karşı iç savaşı tek parti zihniyeti açmışsa, ikincisini de aynı kafaya sahip 28 Şubatçılar yapmıştır. Bu millet kendi küllerinden doğmak suretiyle ayağa kalkmıştır. Öncelikle ben tekrar bu ülkede FETÖ dershaneleri ile okulları ile bir nesli mahvetmeye, ümmeti parçalamaya gayret edenlere karşı işte siz dimdik ayakta duracaksınız. FETÖ gibi ahlaktan binasip, vatan haini, şu anda da kaçacak delik arayan bütün izleyicileri ile beraber dünyanın değişik yerlerine dağılmış olan bu ihanet şebekelerine karşı siz bizim ümidimizsiniz.
TÜRKİYE
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