Facebook Twitter Rss

Erdoğan Çamlıca'da incelemelerde bulundu

Erdoğan Çamlıca'da incelemelerde bulundu.27534
  • Giriş : 06.08.2018 / 14:14:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca'da incelemelerde bulundu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca'da  Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve anten kulelerinin tek bir noktada toplanması için çalışmalar başlamıştı.

TRT

İYİ Parti'den açıklama geldi

Bakan'dan flaş atama açıklaması

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Kars'ta şehitler anıtına saldırı

Kars'ta şehitler anıtına saldırı

Kars'ın Arpaçay ilçesindeki şehitler anıtına saldırıda bulunuldu.

İlber Ortaylı'dan Hasan Cemal'e: Aptal

İlber Ortaylı'dan Hasan Cemal'e: Aptal

İlber Ortaylıi canlı yayında Hasan Cemal'e aptal deyince ortalık karıştı.

 

İçişleri Bakanlığı: 44'ü öldürüldü

İçişleri Bakanlığı: 44'ü öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada düzenlenen operasyonlarla ilgili bilgi verdi.

Tunceli'de PKK'ya ağır darbe

Tunceli'de PKK'ya ağır darbe

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde terör örgütü PKK'ya ağır bir darbe indirildi.

 

İstanbul'da görenleri dehşete düşüren kare

İstanbul'da görenleri dehşete düşüren kare

İstanbul Sefaköy'de genç bir vatandaş, bisikletiyle ölümüne yolculuk yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırıya jet kınama!

Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırıya jet kınama!

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'da gerçekleşen saldırıyı kınadı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya