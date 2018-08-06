Erdoğan Çamlıca'da incelemelerde bulundu
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca'da Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında incelemelerde bulundu.
Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve anten kulelerinin tek bir noktada toplanması için çalışmalar başlamıştı.
TRT
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