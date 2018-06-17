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Erdoğan, İnce'nin davetine cevap verdi

Erdoğan, İnce'nin davetine cevap verdi.16687
  • Giriş : 17.06.2018 / 09:33:00
  • Güncelleme : 17.06.2018 / 09:54:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin canlı yayın davetine cevap verdi.

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Büyüyen Beşik

Erdoğan, Muharrem İnce'nin kendisi üzerinden reyting yapma gayreti içerisinde olduğunu söyleyerek bu daveti bir kez daha reddetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 7'de yayınlanan "İskele Sancak Özel" programında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kendisini televizyonda programa çıkma davetini eleştiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Utanmadan sıkılmadan televizyona davet ediyor. Üzerimizden kalkıp reyting sağlayacak kendine. Biz seni muhatap alır mıyız?"

Erdoğan, 24 Haziran'dan sonra OHAL'in kaldırılmasına yönelik adımların atılacağını belirterek, "OHAL'in gelmesi sorun değil eğer OHAL'i gerektirecek bir durum söz konusu olursa OHAL yine gelir ama niçin gelir terörle mücadele için gelir." değerlendirmesinde bulundu.

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