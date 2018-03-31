Erdoğan: Çatlayın, patlayın AKM'yi yıktık
Ayasofya Müzesi'ne ziyarette bulunan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili tartışmalara noktayı koydu..
Erdoğan konuşmasında "AKM için de çok bağırdı Geziciler. İstediğiniz kadar bağırın çatlayın patlayın yıktık. Aynı şeyi Ankara'da yaptık. Cumhuriyet tarihi boyunca bir tane eser ortaya koyun be. Demek ki bizi beklediler." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Yeditepe Bienali'nin açılış töreni için Ayasofya Müzesi'ne geldi. Erdoğan, buradaki törenden sonra partisinin Pendik ve Ümraniye ilçe kongrelerine katılacak.
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