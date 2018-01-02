Erdoğan cenaze namazına katıldı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kas hastalığına yakalanan ve 23 yaşında vefat eden Abdullah Samet Demir'in cenaze namazına katıldı.
Erdoğan, hayatını kaybeden Abdullah Samet Demir'in ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına katıldı.
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