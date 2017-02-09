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Erdoğan, CIA Direktörü'nü aradı

Erdoğan, CIA Direktörü'nü aradı.9896
  • Giriş : 09.02.2017 / 21:30:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CIA Direktörü'nü Ankara'da misafir etti.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan beklenen görüşmeyi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, CIA Direktörü Pompeo'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

FİDAN DA KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki haftalık görüşmesine Türkiye’yi ziyaret eden CIA Direktörü Mike Pompeo’nun da katıldığı öğrenildi.

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