Erdoğan çifti neden fotoğrafta yok?
Dünya liderlerinin toplandığı Almanya'nın Hamburg şehrinde aile fotoğrafında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yer almamasına neden olarak Erdoğan'ın kurmaylarıyla o dakikalarda toplanması gösterildi.
Alman basını, G20 Liderler Zirvesi için Almanya’nın Hamburg kentine giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın dün akşam Beethoven’ın 9. Senfonisi’nin icra edildiği konsere katılmadığını, ön sıralarda iki koltuğun boş kaldığını yazdı.
Erdoğan, konser öncesi çekilen aile fotoğrafında da sonrasındaki yemekte de yoktu.
Alman basını bu durumun nedeninin bilinmediğini yazarken, CNN Türk’ün Berlin Temsilcisi Erhan Merttürk, Erdoğan’ın konsere katılmak yerine otele giderek kurmaylarıyla toplantı yapmayı tercih ettiği bilgisini paylaştı.
SPUTNİK
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