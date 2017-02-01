Erdoğan da davaya müdahil olmak istedi
Fethullahçı Terör Örgütü'nün kanlı darbe girişimi ile ilgili İzmir'de yürütülen FETÖ/PDY davasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine Müsteşarlığı adına 3 avukat müdahil olma talebinde bulundu.
Devleti temsilen duruşmada bulunan avukat Ali Aksakal, Serdar Gacar, Servet Türkmen tarafından talebe ilişkin dilekçe verildi. Talebi alan Mahkeme Başkanı Oktay Tabur, talebi ara karar ile açıklayacağını söyledi.
Savunmaların SEGBİS sitemi ile kaydedileceği duruşmada, sistemin arıza vermesi sebebiyle duruşmaya ara verildi.
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