Erdoğan'da o 2 ülkeye uyarı!

İsrail'in Kudüs kararı ve hemen sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kararı tanıması sonrası harekete geçerek tarihi bir adım atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , İsrail ve Filistin ile ilgili yorum yaptı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , ABD ve İsrail yönetimlerine Kudüs konusunda gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınmaları uyarısında bulundu.Erdoğan, ABD'nin Chicago kentinde bu yıl 16'ncısı düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından on binlerce Müslümanı bir araya getiren Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) ve Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA) Kongresi'ne görüntülü bir mesaj yolladı.Mesajında, Amerikalı Müslümanların yeni sınamalar, farklı tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya olduğuna değinen Erdoğan, MAS-ICNA Kongresi'nin bu bağlamda yararlı olmasını diledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:"Küresel siyaset, ekonomi ve diplomasideki türbülansların kahir ekseriyeti İslam coğrafyasında yaşanıyor. İslam dünyasında mevcut sorunlarımıza çözüm ararken sürekli yenilerinin ortaya çıktığı, kimi bölgelerde sorunların trajedi boyutuna ulaştığı sancılı günlerden geçiyoruz. Müslümanlar bir taraftan Suriye 'den Irak'a, Yemen'den Somali'ye geniş bir coğrafyada çatışmalarla, terörle, kıtlıkla ve yoksullukla boğuşurken diğer taraftan da Batı ülkelerinde yükselen İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılıkla mücadele etmek zorunda kalıyor."Ana Sayfa > GÜNDEM > Erdoğan'dan ABD ve İsrail'e Kudüs uyarısıErdoğan'dan ABD ve İsrail'e Kudüs uyarısı30.12.2017 - 07:02 | Son Güncelleme: 30.12.2017 - 07:07Erdoğan'dan ABD ve İsrail'e Kudüs uyarısıFacebook'ta paylaşTwitter'da paylaşTwitter'da paylaşYorum YapA-A+Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , ABD ve İsrail yönetimlerine Kudüs konusunda gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınmaları uyarısında bulundu.Erdoğan, ABD'nin Chicago kentinde bu yıl 16'ncısı düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından on binlerce Müslümanı bir araya getiren Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) ve Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA) Kongresi'ne görüntülü bir mesaj yolladı.Mesajında, Amerikalı Müslümanların yeni sınamalar, farklı tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya olduğuna değinen Erdoğan, MAS-ICNA Kongresi'nin bu bağlamda yararlı olmasını diledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:"Küresel siyaset, ekonomi ve diplomasideki türbülansların kahir ekseriyeti İslam coğrafyasında yaşanıyor. İslam dünyasında mevcut sorunlarımıza çözüm ararken sürekli yenilerinin ortaya çıktığı, kimi bölgelerde sorunların trajedi boyutuna ulaştığı sancılı günlerden geçiyoruz. Müslümanlar bir taraftan Suriye 'den Irak'a, Yemen'den Somali'ye geniş bir coğrafyada çatışmalarla, terörle, kıtlıkla ve yoksullukla boğuşurken diğer taraftan da Batı ülkelerinde yükselen İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılıkla mücadele etmek zorunda kalıyor."REKLAMads by AdMaticIrkçı siyasi partilerin oy oranlarını artırdığına, bazı ülkelerde iktidar ortağı bile olduğuna işaret eden Erdoğan, bu durumdan en çok gurbetçi ve azınlık durumundaki Müslümanların etkilendiğini vurguladı.Erdoğan, "İşin daha da vahimi bu tablo karşısında sergilenen kayıtsızlıktır. Birçok Batılı siyasetçi ve medya mensubu, azınlıklara hayatı dar eden ırkçı akımlara ve nefret suçlarına karşı üç maymunu oynuyor. Her fırsatta diğer ülkelere demokrasi, hukuk ve insan hakları dersi verenler kendi ülkelerinde yaşanan hukuksuzlukları görmezden geliyorlar." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, her fırsatta iç çatışmalara davetiye çıkaran, toplumsal barışı dinamitleyen ve Müslümanların hayatlarını zindana çeviren bu çifte standarda dikkati çektiğini belirtti.Hem kendi vatandaşlarının hem de kardeş olarak gördükleri toplumların emniyet ve huzuru için bu mücadeleyi her platformda yürütmeye kararlı olduklarını aktaran Erdoğan, "Siyasi, sosyal ve sivil toplum açısından çok güçlü konuma sahip Amerikan Müslümanlarının da bu mücadelemize destek vereceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.Kudüs mesajı damgasını vurduABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına karşı Birleşmiş Milletlerde (BM) Güvenlik Konseyinin 14 üyesinin yanı sıra Genel Kurulda 128 ülkenin Türkiye'nin öncülük ettiği bir kararı desteklediğini hatırlatan Erdoğan, "Kudüs meselesinde elde ettiğimiz zafer bizlerin dayanışma içerisinde hareket ettiğimizde neleri başarabileceğimizi ortaya koymuştur." görüşünü dile getirdi.Bu başarıyı "hak, adalet ve özgürlük mücadelesinde adeta bir dönüm noktası" olarak nitelendiren Erdoğan, "Bu zafer vahdetin, birlik ve beraberliğin zaferidir. Bu zafer aynı zamanda parayla satın alınmayacak değerler olduğunu da tüm dünyaya göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.ABD'nin, BM Genel Kurulunda Kudüs'le ilgili oylama öncesi üye ülkelere yaptığı şantaj ve tehditlerin boşa çıktığına dikkati çeken Erdoğan, 128 ülkenin Kudüs'ün tarihi statüsü ve kutsiyetinin korunmasını sahiplendiğini kaydetti.Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Kudüs oylamasından elbette herkesin çıkarması gereken dersler vardır. Amerikan ve İsrail yönetimlerini gerilimi daha da tırmandıracak yeni adımlardan özellikle kaçınmaya davet ediyorum. Zira Kudüs bizler için çıkar hesaplarına kurban edilmeyecek kadar aziz bir şehirdir. Kudüs tüm Müslümanların göz bebeği, namusu, kırmızı çizgisidir."İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dönem Başkanı olarak Türkiye'nin Kudüs'le ilgili mücadelesini sürdüreceğini anlatan Erdoğan, bu konunun Müslümanlar için bir uyanış vesilesi olmasını temenni etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan katılımcılara, "İslam alemi artık gerçek gücünün farkına varmalıdır." mesajını da iletti.Hiç kimsenin Müslümanların arasına girmesine müsaade edilmemesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi bir duvarın tuğlaları gibi kenetlendiğimiz zaman aşamayacağımız bir şey yoktur." diye konuştu.TÜRKİYE