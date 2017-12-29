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Erdoğan'dan 2 üniversiteye atama

Erdoğan'dan 2 üniversiteye atama.15496
  • Giriş : 29.12.2017 / 09:55:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 üniversiteye atama yaptı.

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Sepet Beşik

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkesi'nden açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne Kenan İnan'ı, Kapadokya Üniversitesi'ne Hasan Ali Karasar'ı atadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'nın 130'uncu ve Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü  maddeleri uyarınca, mütevelli heyetlerinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun  olumlu görüşü üzerine iki üniversiteye rektör ataması yaptı.

Buna göre, Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kenan İnan,  Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Ali Karasar getirildi.

TRT

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