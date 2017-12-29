Erdoğan'dan 2 üniversiteye atama
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkesi'nden açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne Kenan İnan'ı, Kapadokya Üniversitesi'ne Hasan Ali Karasar'ı atadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'nın 130'uncu ve Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca, mütevelli heyetlerinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine iki üniversiteye rektör ataması yaptı.
Buna göre, Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kenan İnan, Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Ali Karasar getirildi.
TRT
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