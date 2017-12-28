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Erdoğan'dan 3 ülke ile anlaşma!

Erdoğan'dan 3 ülke ile anlaşma!.17077
  • Giriş : 28.12.2017 / 09:44:00

Türkiye, Sudan, Çad ve Tunus ile önemli anlaşmalar imzaladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika turu verimli geçti. Erdoğan'ın ziyaret ettiği Sudan, Çad ve Tunus ile tarım, eğitim, sağlık ve enerji alanlarında olmak üzere birçok anlaşma yapıldı.

Türkiye Afrika ülkelerinde siyasi ağırlığının yanı sıra yaptığı anlaşmalarla ekonomik varlığını da artırıyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrika ziyareti sırasında Sudan ile 22 anlaşma imzalanırken Çad ile 7 ve Tunus ile 4 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öncülüğünde Sudan, Çad ve Tunus’a gerçekleştirilen 2017 yılının ikinci büyük Afrika resmî ziyareti, bu yılın son büyük yurtdışı iş heyet ziyareti niteliğini taşıyor. Ekonomi Bakanlığı Koordinasyonunda gerçekleştirilen ziyarette Erdoğan’a 120’den fazla Türk iş adamı eşlik ediyor. Üç ülke arasında tarım, eğitim, sağlık ve enerji alanında imzalar atılırken, iş adamları Türkiye’ye çantaları dolu hâlde dönüyor.

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