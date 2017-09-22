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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de toplantı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de toplantı.16845
  • Giriş : 22.09.2017 / 10:50:00
  • Güncelleme : 22.09.2017 / 13:04:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de kritik temaslarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde ABD, Fransa, Sırbistan, Ukrayna ve Filistin devlet başkanları ile bir araya gelerek önemli konular hakkında fikir alışverişinde bulundu.

ngiltere, Japonya, Pakistan, Somali, Hırvatistan, Arnavutluk ve Moldova hükümet başkanlarını kabul eden Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve BM Genel Sekreteri Guterres ile de bir araya geldi.

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