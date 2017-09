Erdoğan: Türkiye güvenli liman

Cumhurbaşkanı Erdoğan, biz dizi program için gittiği ABD'de Türk Evi açılışına katıldı.Eski Türkevi binası az önce de söylendiği gibi yeri isabetli olmakla birlikte artık ihtiyacımızı karşılayamaz hale gelmişti. Bu vesile ile özellikle eski Türkevi binası malum IBM'den satın alınmış ve o dönem Dışişleri Bakanı döneminde yıllar yılı ülkemizin dış politikasına adeta merkezlik edilmişti. Buraya ülkemize yakışır bir bina yapma kararını bugün fiilen hayata geçiriyoruz.Burada şu anda üzerinde bulunduğumuz kısım arkadaki duvara kadar olan bölümü böylece eski Türkevi binasına katmış olduk. Bunun bize artı olarak kazandırdığı farklı bazı imkanlar avantajlar da var. Tüm aşamaları ile yakından ilgilendiğim bu projenin bir an önce tamamlanarak hizmete gireceğine inanıyorum. Bunun için de Türkevi dost ve kardeş gördüğümüz tüm herkese hizmet edecektir. Sıkıntıya düşen herkes için güvenli bir liman ferahlatıcı bir vaha haline gelecektir.Bölgesel düzeyde üstlendiğimiz etkin roller sayesinde milyonlarca insanın hayatına olumlu yönde katkıda bulunduğumuza inanıyorum. Uluslararası platformda bu çabamızı genişletmeye çalışıyoruz. İnsanlığa küresel ölçekte katkı sağlamanın gayreti içerisindeyiz. Küresel sorunların ancak küresel işbirliği sayesindeki görüşümüzü her fırsatta ifade ediyoruz.Dünya artık BM'nin kurulduğu dönemdeki dünya değildir. O dönemdeki 5 ülkenin daimi üyeliği ile geleceğe yürümek bu adaletle bağdaşır bir durum değildir. Ülke sayısı misli ile artarken tehditler de biçim ve ölçekte değişmiştir. Bu tehditler için yeni yöntemlere ihtiyaç vardır. BM'nin değişen şartlara ayak uydurması için reforme edilmesi şarttır.Türkiye kurucu üyesi olduğu BM'nin ihtilafların önlenmesi ve çözümü, insani yardım gibi çalışmalarına önemli katkıda bulunuyor. Bölgesel merkez olma yolunda hızla ilerleyen İstanbul 'un BM merkezi olmasını teklif ettik teklif ediyoruz.BM ve diğer çok taraflı örgütler nezdinde yürüttüğümüz etkin diplomasiyi güçlendirmek istiyoruz. New York'ta dış politika hedeflerimizi kolaylaştıracaktır yaptığımız Türkevi projesi. Burada emeği geçen tüm kurumlarımızı tüm arkadaşlarımızı Dışişleri Bakanlığıımzın süreçte görev yapan tüm arkadaşlarımızın hepsini tekrar tebrik ediyorum ve bu vesile ile bildiğiniz gibi Washington'dan da yapılan eserimiz de Türkiye için çok önemli bir eser.