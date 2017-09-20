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Erdoğan'dan ABD'li muhabire uyarı!

Erdoğan'dan ABD'li muhabire uyarı!.25187
  • Giriş : 20.09.2017 / 13:50:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li muhabire 'terörist' uyarısında bulundu.

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Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları için Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD kanalına verdiği röportajda muhabiri 'terörist' konusunda azarladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor.Üst düzey yetkililerle yoğun bir diplomasi trafiği içinde bulunan Erdoğan, ABD kanalı PBS kanalında yayınlanan "News Hour" programının yapımcısı Judy Woodruff'a mülakat verdi.

Erdoğan, röportaj sırasında Woodruff'un 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili bir sorusunda FETÖ'cülere 'terörist' ifadesini kullanmamasına tepki göstererek muhabiri uyardı. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:Öncelikle siz teröriste neden terörist demiyorsunuz, bunu merak ediyorum. Önce teröriste terörist deyin. İkinci olarak, ülkemizde hükümeti devirmeye yönelik süreçlerin içerisinde yer alan birçok birey, hukuk çerçevesi içerisinde yargılanıyor çünkü bu kişiler emniyetin, ordunun içine sızmışlardı. Ordunun üniformasını giyiyorlardı ancak zihinlerinde kendi terörist ajandaları vardı. Polise ve bakanlıklara sızmışlardı. Bunların arasında pek çok üst düzeye gelmiş isim vardı. Tüm bu kişiler yargının elindedir ve kararı yargı verecektir."

TRT

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