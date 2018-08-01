Erdoğan'dan ABD'ye çok sert tepki
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan Brunson krizine ilişkin yaptığı açıklamasında 'Tehdit ifadesi bir şey kazandırmaz. Tehditkar bir dil kullanılmasını kabul etmeyiz. Tehdit diline prim vermeyiz' dedi.
Ankara'da gazetecilere konuşan Erdoğan, şunları söyledi:
"Bize tehdit ifadeleriyle yaklaşma kimseye bir şey kazandırmaz. Biz bugüne kadar ABD ile NATO'da en güzel dayanışmayı ortaya koyduk. Kore'de onlarla beraber olduk, onlarla birlikte birçok mücadeleyi verdik ve bu mücadeleyi birlikte veren, hala NATO'da en üst düzeyde dayanışmayı ortaya koyan bir Türkiye'ye böyle bir tehdit dili kullanmak, asla yakışmaz. Bu tür tehdit dili kullanmaya da biz, kusura bakmasınlar, pek prim vermeyiz. Bunun da bilinmesini istiyoruz. Bizlerin karakterini zaten onların çok iyi bilmesi gerekiyor."
Bu konuları ikili olarak da görüştüklerini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüşmeler yaptığını, ayrıca bu noktada TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarının bulunduğuna değinen Erdoğan, "Biz tek söylem, tek dille bu konudaki kanaatlerimizi paylaştık, paylaşıyoruz. Temenni ederim ki bugün Türkiye'de ziyaretler var, bunun yanında şu anda ASEAN toplantısında Dışişleri Bakanım, ABD Dışişleri Bakanı'yla bir araya gelecek. Orada bazı görüşmeler yapılacak."
"Türkiye'deki dini azınlıkların malum dün yaptıkları açıklama çok çok manidar" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:
"Türkiye'nin dini azınlıklara yönelik en ufak bir sorunu yoktur. Ama kalkıp da Amerika'da özellikle evangelist, siyonist anlayışın bu dayanışmasını ve bu tür bir tehditkar dil kullanmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Biz inandığımız yolda, inandığımız gibi özgürlüklerimizden, bağımsızlığımızdan, yargı bağımsızlığından en ufak bir taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz."
"PARLAMENTOYA GÖNDERME GAYRETİNDE OLANLARA CEVAP"
Erdoğan, Hakkari'deki terör saldırısıyla ilgili olarak, "26 yaşındaki bir annenin, 11 aylık bir yavrunun bunlar tarafından şehit edilmesinden daha büyük ne olabilir? Tanımsa tanım, tarifse tarif, her şey çok açık, net. Onlarla birlikte onları parlamentoya gönderme gayreti içerisinde olanlara da en güzel bir cevaptır" dedi.
Erdoğan, Hakkari Yüksekova'da PKK'lı teröristlerin patlayıcıyla düzenlediği saldırıda şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa'nın Sivas'taki cenazesine katılacağını açıkladı.
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