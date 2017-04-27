Erdoğan'dan AK Parti'ye talimat!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki 3 yılın yol haritasını çizdi. Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Sevi, köşesine taşıdığı yazısında Erdoğan'ın AK Parti'ye verdiği 3 kritik talimatı tek tek anlattı.
Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki 3 yılın ‘yol haritası'nı çiziyor. AK Parti ve hükümetin geleceğine ilişkin çok önemli talimatlar veriyor."
"Bir anlamda 2019 yılına kadar Türkiye'nin ve AK Parti'nin gelecek perspektifini yansıtması açısından Erdoğan'ın çizdiği ‘yol haritası' nı paylaşmak istiyorum. Cumhurbaşkanı önümüzdeki 3 yılı 3'e ayırıyor.
1- 2017-AK Parti teşkilatları ve belediyelerde değişim ve düzenleme yılı.
2- 2018-İcraat yılı.
3- Seçim yılı."
'SEÇİMLERE OLUMSUZ ETKİSİ OLAN BELEDİYE BAŞKANLARINI ALIN'
"Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk talimatını ‘belediye'lerle ilgili olarak veriyor. Referandumda bazı belediyeler ile teşkilatların yeterince çalışmadığını hatta bazı yerlerde evet oylarını aşağıya çektiğini belirtiyor. 'Belediye başkanlıklarını tek tek değerlendirin. Sonuçlara olumsuz etkisi olan belediye başkanlarını alın, yerine belediye meclisinden birini seçin' diyor. Ardından uyarıyor, 'Bunu geciktirmeden yapın. 2018'de icraat yaparlar. 2019 zaten seçim yılı. Belediye meclisinden seçilen arkadaş başarılı olursa 2019'da onu aday gösteririz' diyor.
İkinci sırada ‘teşkilat'lar geliyor. Cumhurbaşkanı, 'İl başkanlarından yorulanları, heyecanını kaybedenleri, sahada çalışmayanları belirleyin, kongre sürecinde değiştirin. Bize sahada heyecanla çalışacak İl başkanları lazım' diyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatları, belediye başkanlıkları ve hükümetteki değişikliklerin 2017 yılında tamamlanmasını istiyor. Çünkü 2018 yılını başta ekonomi ve yerel yönetimler olmak üzere icraat yılı olarak görüyor. Konuşulanlardan edindiğim izlenim, 2018 yılı icraat açısından çok önemli bir yıl olacak."
KONGRE TALİMATI
"Cumhurbaşkanı, değişim ve yeniden yapılanma süreçlerinin 2018'e sarkıtılmamasını istiyor. Bu açıdan çok önemli bir talimat daha veriyor. 'AK Parti'nin olağan kongresini 2018'e sarkıtmayın. Kongre takvimini öne alın. 2017'de olağan kongreyi tamamlayın' diyor.
Bu durumda AK Parti, 2018 yılı Eylül-Ekim ayı içerisinde tamamlanacak olan olağan kongre takvimini öne çekecek. Böylece hem yorulan İl başkanları ve İlçe yönetimleri yenilenecek hem de 2018 yılının kongre yılı olmasına izin verilmeyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda AK Parti MKYK toplanarak, kongre takvimini yeniden düzenleyecek."
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Abdullah Gül iddialarına yanıt!
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi'nin başına mı geçecek?
Açıklandı! CHP 22 bin kişinin kaydı silindi!
Yüksek Seçim Kurulu, hayatta olmadığını tespit ettiği 22 bin kişinin kaydını sildi.
HDP'li milletvekilinin tahliyesine itiraz edildi
HDP'li milletvekili Meral Danış Beştaş'ın tahliyesine itiraz edildi.
Bahçeli: Bu kararın AB'ye faturası ağır olacak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKPM'nin aldığı kararın ardından önemli bir açıklama yaptı.
'Bu karar siyasi operasyondur'
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AKPM'nin Türkiye ile ilgili karara ilişkin açıklama yaptı.