Facebook Twitter Rss

Erdoğan'dan Alman komedyene dava!

Erdoğan'dan Alman komedyene dava!.17496
  • Giriş : 28.04.2017 / 15:26:00

Erdoğan, Alman komedyen hakkında suç duyurusunda bulundu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alman komedyen Jan Böhmermann hakkında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Böhmermann, Alman ZDF televizyon kanalında mizah programı yapıyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, müvekkili Erdoğan adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 15 sayfalık suç duyurusu dilekçesi verdi.

Dilekçede, Böhmermann'ın Alman ZDF kanalında 31 Mart 2016'da yayınlanan bir programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiğine, Almanya'da açılan soruşturma sonucunda verilen takipsizlik kararına ve takipsizlik kararının itirazına verilen ret kararına yer verildi.

Alman adli mercilerinin isnat edilen suçla ilgili kamu davası açmamasının, "Berlin'de hakimler var" deyişinin Almanya'da bir karşılığı olmadığına vurgu yapılan dilekçede, "Hukuk kurallarının, mağdurun kimliğine göre uygulanmasına dair ortaçağ alışkanlığının tekrar hortladığının açık bir göstergesidir. İnsan onuru, hukukun koruması gereken en önemli değerdir. Bu sebeple, insan onurunun ihlali de ceza kanunları ile cezalandırılmaktadır. Bir başka ülkenin vatandaşı veya devlet başkanının onuruna karşı saldırı teşkil eden fiiller hakkında etkili soruşturma yapılması ve bu fiillerin cezalandırılması da bir zorunluluktur." değerlendirmesi yapıldı.

Dilekçede, "Alman adli mercileri, suçun mağdurunun Sayın Cumhurbaşkanımız olması hasebiyle, hem Alman anayasasını hem Alman Ceza Kanunu'nu hem de emsal yargı uygulamalarını açıkça ihlal etmiştir. Mağdurun kimliğine göre hukuk kurallarının farklı tatbik edilmesi, ortaçağ Avrupası'nın hukuk anlayışının yansıması olarak değerlendirilmelidir." görüşü ifade edildi.

Yabancı devlet başkanlarına karşı işlenen suçlar ve Alman Ceza Kanunu hükümlerine yer verilen dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Devlet başkanlarının uluslararası hukuk bakımından dokunulmazlığı bulunmaktadır. Viyana Sözleşmesi'nde diplomatik dokunulmazlıklar tanımlanmış ve devlet başkanının da bu dokunulmazlıklardan yararlanacağı belirtilmiştir. Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi ana kural olarak diplomatik temsilcilerin sahip olduğu hak ve yükümlülükler ile dokunulmazlık ve ayrıcalıklarını düzenlemektedir. Bunun yanında aynı sözleşme, ikincil kural olarak, sözleşmenin koruduğu uygulamalarda, taraflar arasında ayırımcılığı da yasaklamaktadır.

Diplomasi ajanları da dahil olmak üzere Uluslararası Korunan Kişilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme, TBMM tarafından kabul edilmiş, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmedir.

Sözleşmenin 1. maddesinde uluslararası korumaya sahip kişiler tanımlanmaktadır ve devlet başkanı da bu kapsamda kabul edilmektedir. Sözleşmenin 2. maddesinde uluslararası korumaya sahip kişilere yapılacak saldırıların önlenmesi yükümlülüğü getirilmektedir."

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 343'ncü maddesindeki "karşılıklılık şartı"nın, Almanya'da da Türk diplomasi ajanları ve uluslararası alanda korunan kişilere yönelik saldırıların cezalandırılmasını zorunlu kıldığı hatırlatılan dilekçede, "Almanya'da, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına yönelik hakaret teşkil eden fiilin cezalandırılmaması karşısında Alman diplomasi ajanları ve uluslararası alanda korunan kişilere yönelik Türkiye'de hakaret edildiğinde karşılıklılık şartı gerçekleşmediği için muhakeme şartının bulunmadığı kabul edilmelidir." ifadeleri yer aldı.

Böhmermann hakkında Türkiye'de soruşturma ve kovuşturma yapılmasının hukuken mümkün olduğu bildirilen dilekçede, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan soruşturma ve kovuşturma açılması için failin Türkiye'de bulunmasına gerek olmadığı, Adalet Bakanlığının da talebine gerek kalmadan fail hakkında herhangi bir koşula bağlı olmaksızın doğrudan soruşturma açılmasının hukuken mümkün olduğu belirtildi.

Şüpheli Böhmermann'ın açıklamalarının TCK'nın 299'ncu maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunun unsurlarını içerdiği kaydedilen dilekçede, emsal mahiyetteki Yargıtay içtihatları gözetildiğinde, atılı suçun yasal unsurlarının gerçekleştiği belirtildi.

Dilekçede, Böhmermann'ın açıklamalarının ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesinin de mümkün olamayacağına işaret edilerek, hakkında kamu davası açılması talebinde bulunuldu.

MİLLİYET

Erdoğan konuştu, ABD Büyükelçisi not aldı

O hastalık Çorum'da hortladı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Erdoğan 2 Mayıs'ta genel başkan!

Erdoğan 2 Mayıs'ta genel başkan!

AK Parti olağanüstü kongrenin ne zaman gerçekleştirileceği bildirildi.

Erdoğan Trump'a çağrı yaptı

Erdoğan Trump'a çağrı yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'a çağrı yaptı.

 

İşte referandumun kesin sonuçları!

İşte referandumun kesin sonuçları!

YSK, CHP'nin 16 Nisan'da düzenlenen referanduma olan iptal talebini neden kabul etmediğini ve kesin

Çavuşoğlu ile Jagland arasında kritik görüşme

Çavuşoğlu ile Jagland arasında kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

 

Erdoğan'dan AK Parti'ye talimat!

Erdoğan'dan AK Parti'ye talimat!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'ye 3 kritik talimat geldi.

Abdullah Gül iddialarına yanıt!

Abdullah Gül iddialarına yanıt!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi'nin başına mı geçecek?


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya